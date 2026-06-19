Assistência Social realiza ação de acolhimento e orientação à população em situação de rua em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou, nesta quinta-feira (18), uma ação de acolhimento voltada à população em situação de rua. A iniciativa foi promovida pela Secretaria de Assistência Social, em parceria com as secretarias de Segurança Urbana e Defesa Civil, Desenvolvimento Econômico e Agricultura e o Fundo Social de Solidariedade.
Os profissionais também apresentaram informações sobre o Serviço de Atendimento Integrado de Apoio à Família (SAIAF), que desenvolve ações de acompanhamento social para indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade, contribuindo para o acesso a direitos e serviços essenciais.
Para o secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira Santos, a ação representa mais do que uma resposta às condições climáticas. "Durante a atividade, equipes percorreram diferentes pontos da cidade para realizar a entrega de cobertores e prestar orientações sobre os atendimentos oferecidos pela rede municipal de assistência social. Além do suporte emergencial, a ação buscou aproximar esse público dos programas e equipamentos públicos voltados à promoção da cidadania, proteção social e fortalecimento de vínculos", destacou.