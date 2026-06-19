Futsal de Poá conquista título e dois vice-campeonatos na Copa Vila Santista

As equipes de futsal de Poá foram destaque nas finais da Copa Vila Santista da Liga Paulista, disputadas em Mogi das Cruzes. A cidade conquistou o título da categoria Sub-14 e dois vice-campeonatos nas categorias Sub-12 e Sub-16, coroando o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes e demonstrando a evolução do projeto esportivo implantado há pouco mais de um ano no município.

A campanha vitoriosa teve seu ponto alto com a conquista inédita da equipe Sub-14, que mostrou talento, união, determinação e muita garra ao longo da competição, iniciada em março. Já as equipes Sub-12 e Sub-16 também fizeram bonito e chegaram às finais, encerrando a participação com o vice-campeonato após grandes apresentações.

Os resultados refletem o empenho dos atletas, o comprometimento da comissão técnica e o apoio das famílias, fatores fundamentais para o fortalecimento do esporte de base e para a formação esportiva e cidadã dos jovens participantes.

O secretário de Esportes de Poá, Diogo Ferreira, destacou que as conquistas são fruto de um trabalho contínuo de incentivo e valorização das categorias de base. Mais do que os títulos, o que nos orgulha é ver essas crianças crescendo, evoluindo e aprendendo valores por meio do esporte. Agradeço ao prefeito Saulo Souza pelo respaldo e apoio constante, que nos permite conduzir o esporte de Poá para um novo patamar. Parabenizo todos os atletas, comissão técnica e familiares por essa trajetória de dedicação e superação”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza parabenizou os atletas e os profissionais responsáveis pelo desenvolvimento das equipes. “Recebo essa conquista com muita alegria e orgulho. Os resultados mostram que estamos no caminho certo ao investir no esporte e oferecer oportunidades para nossos jovens. Quero parabenizar todos os atletas pela dedicação e, de forma especial, os professores Ricardo e Kenny pelo excelente trabalho realizado à frente das equipes. Seguiremos fortalecendo o esporte porque acreditamos no seu poder de transformar vidas”, declarou.