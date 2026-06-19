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Jornal Diário de Suzano - 19/06/2026
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Região

Poá amplia acesso à vacina contra a gripe com ação em Calmon no final de semana

Doses estarão disponíveis gratuitamente no Shibata Supermercados para toda a população a partir dos seis meses de idade nos dias 20 e 21 de junho, das 9 às 17h

19 junho 2026 - 15h28Por De Poá
Poá amplia acesso à vacina contra a gripe com ação em Calmon no final de semanaPoá amplia acesso à vacina contra a gripe com ação em Calmon no final de semana - (Foto: Irineu Júnior/Secom Poá)

Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população contra os vírus da gripe, a Prefeitura de Poá promoverá neste fim de semana, dias 20 e 21 de junho (sábado e domingo), mais uma ação especial de vacinação contra a Influenza. As doses serão aplicadas gratuitamente no Shibata Supermercados, localizado na avenida Brasil, 1.460, em Calmon Viana, das 9 às 17 horas. 

A iniciativa integra as estratégias da Secretaria Municipal de Saúde para facilitar o acesso da população à imunização, especialmente durante o período de outono e inverno, quando há maior circulação dos vírus respiratórios e aumento dos casos de síndromes gripais. 

A vacinação está liberada para todas as pessoas com idade a partir de seis meses. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto, CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. No caso de menores de 15 anos, é importante levar a carteira de vacinação para atualização do histórico vacinal. 

De acordo com o secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, a descentralização da vacinação é uma importante ferramenta para ampliar a cobertura vacinal e proteger a população. “Estamos levando a vacina para locais de grande circulação para facilitar o acesso dos moradores. A imunização é segura, eficaz e continua sendo a principal forma de prevenção contra as complicações causadas pela gripe, especialmente entre idosos, crianças e pessoas com comorbidades”, destacou. 

O prefeito Saulo Souza reforçou a importância da participação da população na campanha. “Nossa gestão tem trabalhado para aproximar os serviços de saúde dos moradores e garantir mais oportunidades para que todos possam se vacinar. A gripe pode causar complicações sérias, principalmente nos grupos mais vulneráveis, por isso é fundamental que a população aproveite essa oportunidade e mantenha a vacinação em dia”, afirmou. 

Além das ações itinerantes, a vacinação contra a gripe continua disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30. A Secretaria de Saúde ressalta que a vacina contra a gripe ajuda a reduzir o número de internações, complicações respiratórias e óbitos relacionados à doença, contribuindo para a proteção individual e coletiva da população.

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