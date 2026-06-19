Complexo Viário ultrapassa 19% de conclusão e inicia fundações para viaduto na rotatória de Poá

O Complexo Viário do Alto Tietê, que promete redefinir o fluxo de veículos na região, tem se destacado pelo avanço das obras e já atingiu a marca de 19% de execução total. A grande novidade é o início das obras de fundação do viaduto que pretende desafogar o trânsito na rotatória de Poá. Com 340 metros de extensão, a estrutura viabilizará a ligação direta entre as cidades de Poá e Suzano pela rodovia SP-066, em ambos os sentidos.

Considerado uma das intervenções mais estratégicas, o viaduto permitirá que os motoristas não precisem mais passar pela interseção da rotatória atual. De acordo com o gerente de engenharia da SPMAR, Roberto Segalla, a precisão nesta fase é fundamental para o cronograma da obra.

“Esse é um marco crucial para o projeto, pois estamos erguendo a base de um viaduto de 340 metros de comprimento que vai isolar o fluxo local do tráfego de passagem da SP-066. Se trata de uma engenharia complexa em uma área urbana densa, mas que oferecerá alívio para os congestionamentos que há anos afetam os motoristas entre as duas cidades”, afirma Segalla.

Com previsão de entrega para o final de 2027, o Complexo Viário do Alto Tietê segue movimentado com equipes em frentes de trabalho simultâneas nos canteiros de obras. Até o momento, mais de 1.450 vigas e 2.630 pré-lajes foram fabricados no pátio de pré-moldados.

Para garantir a ligação entre Suzano e o Rodoanel Mário Covas, os operários iniciaram a demolição da barreira “New Jersey” da rodovia, um procedimento necessário para a futura implantação da alça de acesso. Enquanto isso, na rua Padre Eustáquio, máquinas pesadas operam na execução dos serviços de terraplanagem, que vão complementar o acesso direto do Rodoanel à cidade de Poá.

As melhorias também avançam com a continuidade das obras da via marginal que garantirá o acesso ao município de Suzano. Em paralelo, outra equipe começou a implantação da estrutura conhecida como "ferradura", projetada para permitir o acesso seguro dos veículos que trafegam pelo Rodoanel, no sentido Oeste, em direção a Poá.

A população pode acompanhar de perto a evolução das obras no Posto Itinerante de Atendimento da SPMAR, que neste mês de junho está localizado na cidade de Suzano, no posto de combustível Shell, na rua Major Pinheiro Fróes, 2338, na Vila Maria de Maggi.