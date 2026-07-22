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Jornal Diário de Suzano - 22/07/2026
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Região

Assistência Social realiza doação de cobertores e agasalhos para o Fundo Social de Ferraz

Entrega de 25 caixas de donativos irá fortalecer as ações da Campanha do Agasalho 2026 no município

22 julho 2026 - 18h16Por De Ferraz
Assistência Social realiza doação de cobertores e agasalhos para o Fundo Social de FerrazAssistência Social realiza doação de cobertores e agasalhos para o Fundo Social de Ferraz - (Foto: Camille Melo/Secom FV)

A solidariedade ganhou mais um reforço em Ferraz de Vasconcelos. Nesta terça-feira (22), a empresa H7 Embalagens realizou a doação de 25 caixas contendo cobertores e agasalhos que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município. Esta ação foi promovida em parceria com a Secretaria de Assistência Social e integra as iniciativas da Campanha do Agasalho 2026.

Os itens arrecadados serão utilizados para atender famílias em situação de vulnerabilidade social, ampliando a rede de apoio durante o período de baixas temperaturas. A iniciativa reforça a importância da união entre o poder público e a iniciativa privada na construção de ações que promovam acolhimento, cuidado e qualidade de vida para a população.

Para o secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira Santos, a participação de empresas e instituições é fundamental para fortalecer as políticas de assistência no município.

“Esta doação demonstra o compromisso da iniciativa privada com a nossa população. Cada cobertor e cada agasalho doado representam um gesto de solidariedade que faz a diferença na vida das famílias que mais precisam. Seguimos trabalhando para ampliar essas parcerias e garantir mais proteção e dignidade aos moradores de Ferraz”, afirmou.

 

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