Assistência Social realiza doação de cobertores e agasalhos para o Fundo Social de Ferraz

A solidariedade ganhou mais um reforço em Ferraz de Vasconcelos. Nesta terça-feira (22), a empresa H7 Embalagens realizou a doação de 25 caixas contendo cobertores e agasalhos que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município. Esta ação foi promovida em parceria com a Secretaria de Assistência Social e integra as iniciativas da Campanha do Agasalho 2026.

Os itens arrecadados serão utilizados para atender famílias em situação de vulnerabilidade social, ampliando a rede de apoio durante o período de baixas temperaturas. A iniciativa reforça a importância da união entre o poder público e a iniciativa privada na construção de ações que promovam acolhimento, cuidado e qualidade de vida para a população.

Para o secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira Santos, a participação de empresas e instituições é fundamental para fortalecer as políticas de assistência no município.

“Esta doação demonstra o compromisso da iniciativa privada com a nossa população. Cada cobertor e cada agasalho doado representam um gesto de solidariedade que faz a diferença na vida das famílias que mais precisam. Seguimos trabalhando para ampliar essas parcerias e garantir mais proteção e dignidade aos moradores de Ferraz”, afirmou.