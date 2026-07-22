Tanabata Matsuri reúne sabores do Japão e traz confeitaria de chef do MasterChef neste fim de semana

Neste fim de semana, 25 e 26 de julho, o Centro Esportivo do Bunkyo (Avenida Japão, 5.919, Porteira Preta), em Mogi das Cruzes, recebe o Tanabata Matsuri – Festival das Estrelas. No sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 10h às 21h, a gastronomia será uma das grandes atrações do evento, reunindo pratos tradicionais da culinária japonesa, doces autorais, lanches, carnes especiais e opções para todos os paladares.

Ao todo, serão 23 barracas de alimentação e food trucks, com pratos tradicionais da culinária japonesa, doces típicos, sobremesas, bebidas e receitas preparadas pelas entidades participantes do festival.

Entre os destaques estão yakissoba, lamen, sushi, sashimi, tempurá, guioza, yakitori, kare e udon. A praça de alimentação também contará com delicioso hambúrguer de wagyu, carne japonesa reconhecida mundialmente pelo alto grau de marmoreio, maciez e sabor.

Outro destaque desta edição é a participação do chef e confeiteiro César Yukio, conhecido nacionalmente por sua participação no MasterChef Brasil. À frente da Confeitaria Hanami, ele apresentará sobremesas autorais inspiradas na confeitaria japonesa.

Entre os doces estão a Esfera de Maracujá, preparada com mousse de maracujá, calda de maracujá, chocolate cremoso e base de brownie; a Trilogia de Chocolate, que combina mousse de chocolate, chocolate cremoso, cobertura de chocolate com amêndoas e brownie; e "O" Yuzu, elaborado com mousse e curd de yuzu — fruta cítrica muito utilizada na culinária japonesa — envolto em chocolate branco.

Segundo o presidente do Bunkyo de Mogi das Cruzes, Frank Tuda, a gastronomia é uma das formas mais especiais de apresentar a cultura japonesa ao público.

"A culinária faz parte da identidade japonesa e também da experiência de quem visita o Tanabata Matsuri. Reunimos pratos tradicionais, novidades e opções para todos os públicos, permitindo que cada visitante descubra novos sabores e viva um pouco da cultura japonesa por meio da gastronomia", destaca.

Além da gastronomia, o Tanabata Matsuri contará com uma programação diversificada, incluindo apresentações de taikô, odori, música, artes marciais, Concurso Cosplay, Bon Odori, oficinas culturais, Vila Cultural e a tradicional cerimônia do Tooro Nagashi, realizada no sábado, às 17h30, quando centenas de lanternas iluminadas são colocadas no lago do Bunkyo em um ritual que simboliza paz, gratidão e homenagem.

Os ingressos custam R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia-entrada). O estacionamento no local terá valor de R$ 35 por veículo.

A programação completa está disponível em https://bunkyo.com.br/tanabata/

O Festival Tanabata Matsuri de Mogi das Cruzes recebe incentivo da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC) e recursos do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.



Tanabata Matsuri – Festival das Estrelas

Data: 25 e 26 de julho de 2026

Horário: Sábado, das 10h às 22h | Domingo, das 10h às 21h

Local: Centro Esportivo do Bunkyo

Endereço: Avenida Japão, 5.919 – Porteira Preta – Mogi das Cruzes

Ingressos: R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia-entrada)

Programação completa: https://bunkyo.com.br/tanabata/

Informações: (11) 4791-2022