Priscila Gambale se reúne com governador e trata de novos projetos para a cidade

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), se reuniu com governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao lado do deputado federal Rodrigo Gambale.

Segundo a prefeita, o objetivo foi reforçar a buscar de mais avanços para Ferraz.

“Nossa cidade é o 4° município com menor recursos de investimento per capita do Estado, mas isso nunca foi desculpa para deixar de trabalhar. Com responsabilidade, parcerias e muito esforço, Ferraz teve avanços importantes nos últimos anos: novos equipamentos públicos como UBSs e escolas, o maior projeto de recapeamento asfaltico da história, modernização da segurança, da iluminação pública, entre outros”, disse.

A prefeita afirmou que aproveitou o encontro para defender novas conquistas para a nossa população, como a implantação de um AME (Atendimento Médico Especializado) e mais atenção para fortalecer o atendimento do Hospital Regional, que é administrado pelo Governo do Estado.

“Estamos trabalhando, dialogando e abrindo portas para que nossa cidade continue avançando! O trabalho sério transforma Ferraz!”, acrescentou.