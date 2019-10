Associação promove trabalho acolhedor e assistencial a PMs do Alto Tietê

A Associação Policiais Militares Evangélicos do Estado realiza trabalho de acolhimento e promoção de valorização da vida do policial militar (PM) junto ao Comando de Policiamento de Área Metropolitano (CPAM-12), sendo que nesta região trabalham cerca de 1.400 PMs. O intuito do projeto é alcançar todos esses policiais militares.

A missionária Vanderlúcia Oliveira, que faz parte da Associação - que existe há mais de 27 anos - explica que a ação é realizada nesta região há dois anos e cerca de 20 pastores cooperam o projeto. Ela conta que o projeto se trata de um acompanhamento assistencial e espiritual com os policiais militares (PMs). "Não envolvemos religiões. Buscamos promover a paz, amor e tranquilidade aos policiais que, muitas vezes, precisam de um abraço e acolhimento, por causa do trabalho agitado que realizam". "Nós trazemos um pouco de tranquilidade para os policiais", emenda. De acordo com a missionária, fazer parte de um projeto de assistência aos PMs é gratificante. "É difícil falar como me sinto. Amo o que faço. É algo maravilhoso poder transmitir paz ao coração de cada um deles".

O trabalho de assistência e acolhimento é realizado tanto com os PMs (operacional) de Batalhões e Companhias da região, quanto com a parte administrativa dos estabelecimentos. "Contamos com apoio dos comandantes dos Batalhões para a realização do projeto", disse.

O projeto contempla as cidades de Ferraz de Vasconcelos, Poá, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Suzano, Guararema e Biritiba Mirim. Cada cidade com um ou três pastores cuidando dos policiais, atendendo também à Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros. "Todos são alcançados de alguma forma. Fazemos os encontros pela manhã e pela noite". Ainda segundo Vanderlúcia, os pastores passam por um processo de capacitação antes de realizarem as ações com os PMs.