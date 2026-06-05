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Jornal Diário de Suzano - 04/06/2026
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Esporte

Atletas de Suzano se destacam no 28º Campeonato Regional de Sumô

Evento ocorreu no Bunkyo de Suzano no último domingo (31/05) e reuniu cerca de 400 atletas de diversos locais, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas e ABC Paulista

05 junho 2026 - 14h11Por de Suzano
O evento trouxe à cidade atletas de vários locaisO evento trouxe à cidade atletas de vários locais - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

Suzano recebeu no último domingo (31/05) o 28º Campeonato Regional de Sumô, que reuniu mais de 400 pessoas na Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo. O evento trouxe à cidade atletas de vários locais, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, ABC Paulista e Campinas. O dia foi marcado por um excelente nível técnico e momentos emocionantes e de celebração, reforçando a força da arte marcial no município.

Os lutadores da Associação Nova Central, entidade conveniada à Prefeitura de Suzano, foram destaque na competição. A equipe faturou oito medalhas de ouro, dez de prata e nove de bronze em diferentes categorias, de Mirim a Adulto.

Além das disputas intensas que tomaram a tarde, a então presidente da associação, Luciana Watanabe, aproveitou a cerimônia para transferir o cargo para Eugênio Bezerra. O anúncio marcou o início oficial da nova gestão, com a promessa de continuar o legado do sumô em Suzano.

Para Luciana, que conquistou o ouro na categoria Adulto Feminino, o campeonato foi um marco. “Tenho orgulho de me despedir da presidência da Nova Central vendo nossos atletas maravilhosos brilhando em casa. É sempre um orgulho participar com essa equipe”, afirmou a sensei.

Os resultados obtidos pela Nova Central foram expressivos em todas as categorias. No Mirim D Feminino, o pódio foi formado exclusivamente pela equipe, com Luiza Aiko em primeiro, Anna Larah Nascimento em segundo e Jhennifer dos Santos e Manuela Lacerda em terceiro. Já no Mirim C Feminino, Alice Martins levou o ouro, Estella Sousa a prata e Helena Lima e Lavínia Bittencourt o bronze. No Mirim D, Erick Nishimori ficou com o bronze, e já no C, Murilo Jesus da Silva, Isaac Gabriel Afonso, Antonio Gabriel Motta e Pedro Henrique Souza ficaram, respectivamente, em primeiro, segundo e terceiro lugares. No Mirim B Feminino, Eduarda Ferreira levou o ouro, Rebeca Santos a prata e Elisa Crossi o bronze. No Mirim B masculino, Arthur Lacerda ficou na segunda colocação e Yuri de Oliveira e Wagner Silva da Cruz dividiram o bronze.

No Infantil masculino, Lucas Delfino conquistou o ouro, Thomas Harada e João Pedro dos Santos conquistaram o bronze. No Infantil feminino, Nicolly dos Santos faturou a prata e Nauana de Abreu o bronze. No Juvenil feminino, Angelina de Oliveira e Marianna Diniz da Silva conquistaram o bronze e no Juvenil masculino, Vinicius da Cruz, Bruno Ciriaco da Silva, Vinicius Santos  e Dheryck Secco formaram o pódio, com o ouro, a prata e o bronze, nesta ordem.

Entre os adultos, além do ouro de Luciana Watanabe no Feminino, Vinicius Almeida da Silva conquistou a prata no Masculino Leve. No Masculino Pesado, Ricardo Aoyama também ficou com vice. Nas disputas por equipes, a Nova Central B levou a prata e a Nova Central A faturou o bronze na categoria Infanto-Juvenil. No torneio adulto, a Nova Central conquistou o ouro.

O secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, comemorou o sucesso do campeonato realizado em Suzano. “O sumô faz parte da essência da nossa cidade, e ver o local das disputas lotado, com atletas e famílias reunidos, mostra que estamos no caminho certo. Temos grandes talentos em artes marciais, e eventos como esse reforçam o nosso compromisso com o esporte de base e de alto rendimento”, declarou o chefe da pasta.

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