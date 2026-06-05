Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 05 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

CPTM inicia projeto-piloto para pagamento por Pix em Suzano

A nova forma de pagamento começou a ser testada em 10 estações e, após a futura universalização, integrará o ecossistema digital que atende o transporte metropolitano paulista

05 junho 2026 - 14h12Por da Reportagem Local
CPTM inicia projeto-piloto para pagamento por Pix no sistema ferroviárioCPTM inicia projeto-piloto para pagamento por Pix no sistema ferroviário - (Foto: Divulgação/CPTM)

A CPTM iniciou o projeto-piloto de pagamento via Pix em 10 estações do sistema ferroviário. Entre segunda e terça-feira, 10 ATMs (terminais de autoatendimento) do TOP, operacionalizados pela Autopass, foram habilitados com a nova funcionalidade nas estações Palmeiras-Barra Funda, Ribeirão Pires, Mauá, São Caetano, Santo André, Brás, Francisco Morato, Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Aeroporto-Guarulhos.

 

Os testes nas estações vão até o dia 12 de junho, período após o qual a ABASP — associação responsável pela gestão do sistema de bilhetagem — realizará a avaliação do desempenho da nova forma de pagamento para planejar a futura implantação em todos os ATMs das estações do sistema ferroviário.

 

A CPTM vem investindo continuamente na transformação digital, como demonstrado na universalização do pagamento via NFC em 100% do sistema ferroviário paulista, concluída em abril. O objetivo é consolidar uma rede inteligente preparada para receber milhões de passageiros diariamente com o máximo de fluidez.

 

O presidente da CPTM, Michael Cerqueira, destaca que o avanço tecnológico é um compromisso direto com a qualidade do serviço prestado à população. Segundo o executivo, a companhia trabalha para que a jornada de quem viaja seja cada vez mais ágil e integrada. “Após consolidarmos o pagamento por aproximação (NFC) em todo o sistema, o início dos testes com o Pix reforça o papel da CPTM como indutora de inovação tecnológica na mobilidade urbana. Investir em transformação digital é, fundamentalmente, investir no tempo e no conforto de quem utiliza os nossos trens diariamente”, afirma Cerqueira.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Educação promove formação sobre literatura indígena para gestores e professores da rede municipal
Região

Educação promove formação sobre literatura indígena para gestores e professores da rede municipal

Mogi das Cruzes tem o menor número de roubos desde 2001 e queda nos índices do primeiro quadrimestre
Região

Mogi das Cruzes tem o menor número de roubos desde 2001 e queda nos índices do primeiro quadrimestre

Vereadores de Mogi aprovam sistema de alarme de emergência em unidades de saúde
Região

Vereadores de Mogi aprovam sistema de alarme de emergência em unidades de saúde

Primeira noite do Arujá Fest reúne multidão e abre as comemorações dos 174 anos da cidade
Região

Primeira noite do Arujá Fest reúne multidão e abre as comemorações dos 174 anos da cidade

Corpus Christi reúne mais de 20 mil pessoas nas ruas e marca retomada da celebração no Centro de Poá
Região

Corpus Christi reúne mais de 20 mil pessoas nas ruas e marca retomada da celebração no Centro de Poá

Atletas de Suzano se destacam no 28&ordm; Campeonato Regional de Sumô
Esporte

Atletas de Suzano se destacam no 28º Campeonato Regional de Sumô