CPTM inicia projeto-piloto para pagamento por Pix em Suzano

A CPTM iniciou o projeto-piloto de pagamento via Pix em 10 estações do sistema ferroviário. Entre segunda e terça-feira, 10 ATMs (terminais de autoatendimento) do TOP, operacionalizados pela Autopass, foram habilitados com a nova funcionalidade nas estações Palmeiras-Barra Funda, Ribeirão Pires, Mauá, São Caetano, Santo André, Brás, Francisco Morato, Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Aeroporto-Guarulhos.

Os testes nas estações vão até o dia 12 de junho, período após o qual a ABASP — associação responsável pela gestão do sistema de bilhetagem — realizará a avaliação do desempenho da nova forma de pagamento para planejar a futura implantação em todos os ATMs das estações do sistema ferroviário.

A CPTM vem investindo continuamente na transformação digital, como demonstrado na universalização do pagamento via NFC em 100% do sistema ferroviário paulista, concluída em abril. O objetivo é consolidar uma rede inteligente preparada para receber milhões de passageiros diariamente com o máximo de fluidez.

O presidente da CPTM, Michael Cerqueira, destaca que o avanço tecnológico é um compromisso direto com a qualidade do serviço prestado à população. Segundo o executivo, a companhia trabalha para que a jornada de quem viaja seja cada vez mais ágil e integrada. “Após consolidarmos o pagamento por aproximação (NFC) em todo o sistema, o início dos testes com o Pix reforça o papel da CPTM como indutora de inovação tecnológica na mobilidade urbana. Investir em transformação digital é, fundamentalmente, investir no tempo e no conforto de quem utiliza os nossos trens diariamente”, afirma Cerqueira.