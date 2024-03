Ato de vandalismo paralisa trecho entre Brás e Luz da Linha 11-Coral nesta sexta-feira

Um ato de vandalismo causa transtornos para os passageiros da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na manhã desta sexta-feira (22).

O trecho entre as estações Brás e Luz na Linha 11 está interrompido devido uma pessoa ter jogado de cima de um dos viadutos juntos da estação Luz, um pano na rede aérea de alimentação dos trens. O objeto foi jogado por volta das 7h o que causou um curto-circuito e rompeu um cabo elétrico.

Os trens do serviço 710 circulam com velocidade reduzida no trecho entre Brás e Luz e o Expresso Aeroporto está suspenso.

Equipes de manutenção estão no local e já iniciaram os reparos, mas por enquanto não há previsão de normalização. A CPTM pede desculpas aos passageiros.

As transferências para o Metrô nas Estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera estão liberadas no horário.

Nas redes sociais, passageiros divulgam vídeos das estações lotadas e dos desembarques pela linha do trem.

A CPTM lembra que muitas falhas, que prejudicam milhares de passageiros, ocorrem por vandalismo ou furto de cabos e outros equipamentos fundamentais para a circulação dos trens pelos 196km de vias.

A companhia tem adotado medidas para intensificar a segurança em sua extensão, coibindo estes tipos de crimes, como a inauguração da Central de Monitoramento da Segurança Patrimonial, a aquisição de 160 bodycams, além da parceria com a Polícia Militar (desde 2019) para atuação da Dejem em trens e estações.