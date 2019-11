Audiência pública vai debater ações para despoluição do Tietê

Mogi das Cruzes vai sediar quinta-feira, dia 7, às 18 horas, uma audiência pública (Consulta Significativa Pública) do Programa Renasce Tietê, realizada pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), do Governo do Estado, e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Na ocasião, será apresentado o projeto, em fase de preparação, os desdobramentos relacionados à região e os investimentos, bem como as consequências e resultados de sua implantação. A reunião será no auditório do prédio sede da Prefeitura (avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, térreo).

Segundo o DAEE, o Programa Renasce Tietê representa uma nova etapa de implantação do Macro Programa Várzeas do Tietê, e tem como objetivo reduzir as inundações à jusante da Barragem da Penha (trecho posterior a este ponto, no sentido da foz do rio), “recompor a flora ao longo da área delimitada pelo programa, implantar equipamentos compatíveis com as várzeas e programas de educação ambiental e empoderamento social”.

O órgão estadual também coloca como meta a melhoria da qualidade da água no trecho em que o Tietê atravessa Mogi das Cruzes.

“No total, o conjunto de ações proposto incidirá sobre 12 municípios da Região Metropolitana de São Paulo, tendo como foco Mogi das Cruzes e Salesópolis”, informa o departamento. Veja abaixo as ações propostas.

O Programa Várzeas do Tietê prevê a implantação do maior parque linear do mundo. Com 75 quilômetros de extensão e 107 quilômetros quadrados de área, o parque está sendo implantado ao longo do Rio Tietê, unindo o Parque Ecológico do Tietê (na Penha) e o Parque Nascentes do Tietê (em Salesópolis). Por ser um projeto extenso e de grande complexidade, ele vem sendo implantado em diferentes fases.

A etapa Parque Várzeas do Tietê, que teve início em 2011, com financiamento do BID, está em fase de finalização e teve como objetivo aumentar a capacidade de retenção de água na bacia do Alto Tietê.

“Para isso, foram executadas obras e ações para recuperação das várzeas nos trechos afetados por ocupação irregular, proteção do meio ambiente natural em trechos preservados, promoção de usos sustentáveis e compatíveis com a função natural das várzeas, como educação, cultura, esporte, turismo e lazer, e, por fim, garantia de habitações dignas para a população a ser realocada pelo seu reassentamento”, conclui o DAEE.

Na ocasião, serão apresentadas as seguintes ações: implantação do Parque Salesópolis; Despoluição das águas pluviais de Mogi das Cruzes que contaminam o Tietê; Implantação de rede de seções de controle quantitativo e qualitativo das águas do Rio Tietê; entre outros.