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Jornal Diário de Suzano - 29/03/2026
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Região

Avião com turbina incendiada, com destino aos EUA, passou por Itaquá e Arujá

DS teve acesso ao mapa do trajeto por meio da plataforma FlightRadar24 que acompanha os voos em tempo real de aeronaves

30 março 2026 - 15h14Por da Região
O avião passou por Itaquaquecetuba e ArujáO avião passou por Itaquaquecetuba e Arujá - (Foto: FlightRadar24)

O Airbus A330-300, da Delta Airlines, cujo motor explodiu após decolagem do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na noite desse domingo (29), passou por Itaquá e Arujá com a turbina danificada. É o que indica a plataforma FlightRadar24, que rastreia mais de 220 mil voos por dia. O DS teve acesso ao mapa do trajeto por meio da plataforma. O piloto teve de fazer um pouso de emergência. Ninguém ficou ferido.  

O voo tinha como destino a cidade de Atlanta, no estado da Georgia, nos Estados Unidos. Devido ao cancelamento da viagem, outros voos tiveram de ser cancelados.

O Corpo de Bombeiros do aeroporto foi acionado e o avião conseguiu pousar em segurança.

Segundo nota da companhia aérea, “o voo 104 da Delta, de São Paulo para Atlanta, retornou ao aeroporto logo após a decolagem após um problema mecânico no motor esquerdo da aeronave. Os passageiros foram levados de ônibus até o terminal. A segurança de nossos clientes e da tripulação é nossa maior prioridade. Pedimos desculpas aso nossos clientes por esse atraso em suas viagens”.

A aeronave levava 272 passageiros e 14 tripulantes.

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