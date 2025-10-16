Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 16 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 16/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Baile do Idoso 2025 promete música, dança e diversão em Ferraz

Evento acontece no dia 24 de outubro, no Sindicato dos Metalúrgicos de Ferraz

16 outubro 2025 - 12h25Por De Ferraz
- (Foto: Laura Ramos/SecomFV)

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa, em parceria com a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e a Secretaria de Assistência Social, promoverá no próximo dia 24 de outubro o tradicional Baile do Idoso 2025, uma tarde especial de celebração, alegria e convivência dedicada à população com 60 anos ou mais.

O evento acontecerá das 14h30 às 21h, no Sindicato dos Metalúrgicos de Ferraz, localizado na Rua Napoleão Rodrigues Laureano, nº 88, Vila Maria Rosa, e contará com entrada gratuita.

Durante o baile, o público poderá aproveitar muita música, dança, bingo com brindes especiais e um espaço gastronômico com preços acessíveis, garantindo momentos de descontração e integração entre os participantes. Cada pessoa idosa poderá levar um acompanhante para compartilhar essa experiência de celebração da vida.

A ação integra as iniciativas do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, apoiado pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, voltadas ao fortalecimento das políticas públicas de inclusão e valorização da terceira idade, reafirmando o compromisso da gestão em oferecer atividades que estimulem a socialização e a qualidade de vida dos idosos da cidade.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

OAB Itaquá promove quatro novas formações gratuitas para advogados neste mês 
Região

OAB Itaquá promove quatro novas formações gratuitas para advogados neste mês 

UniPiaget/Brasil é declarada de utilidade pública pela Câmara Municipal  de Suzano
Região

UniPiaget/Brasil é declarada de utilidade pública pela Câmara Municipal  de Suzano

Saúde de Ferraz terá programação especial para celebrar o Outubro Rosa
Região

Saúde de Ferraz terá programação especial para celebrar o Outubro Rosa

Prefeito Saulo Souza conquista unidade do Corpo de Bombeiros para Poá
Região

Prefeito Saulo Souza conquista unidade do Corpo de Bombeiros para Poá

Como o que comemos impacta o humor, o sono e até a produtividade?
Região

Como o que comemos impacta o humor, o sono e até a produtividade?

Professor dedica quase 20 anos a formar novos mesatenistas em escola de Poá
Região

Professor dedica quase 20 anos a formar novos mesatenistas em escola de Poá