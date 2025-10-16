Baile do Idoso 2025 promete música, dança e diversão em Ferraz

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa, em parceria com a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e a Secretaria de Assistência Social, promoverá no próximo dia 24 de outubro o tradicional Baile do Idoso 2025, uma tarde especial de celebração, alegria e convivência dedicada à população com 60 anos ou mais.
O evento acontecerá das 14h30 às 21h, no Sindicato dos Metalúrgicos de Ferraz, localizado na Rua Napoleão Rodrigues Laureano, nº 88, Vila Maria Rosa, e contará com entrada gratuita.
Durante o baile, o público poderá aproveitar muita música, dança, bingo com brindes especiais e um espaço gastronômico com preços acessíveis, garantindo momentos de descontração e integração entre os participantes. Cada pessoa idosa poderá levar um acompanhante para compartilhar essa experiência de celebração da vida.
A ação integra as iniciativas do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, apoiado pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, voltadas ao fortalecimento das políticas públicas de inclusão e valorização da terceira idade, reafirmando o compromisso da gestão em oferecer atividades que estimulem a socialização e a qualidade de vida dos idosos da cidade.