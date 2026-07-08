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Jornal Diário de Suzano - 08/07/2026
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Cultura

Biblioteca José Andere promove festa julina com alunos e professores das oficinas culturais

Evento reuniu participantes em uma tarde de integração, comidas típicas e celebração das tradições populares

08 julho 2026 - 16h10Por De Ferraz
Evento reuniu participantes em uma tarde de integração, comidas típicas e celebração das tradições popularesEvento reuniu participantes em uma tarde de integração, comidas típicas e celebração das tradições populares - (Foto: Isis Katarine / Secom FV)

A Secretaria de Cultura e Turismo realizou, nesta quarta-feira (8), uma festa julina na Biblioteca Municipal José Andere, localizada na Rua Sud Menucci, 200, no Centro. A confraternização reuniu alunos e professores das oficinas oferecidas no espaço, proporcionando um momento de convivência, lazer e valorização das tradições culturais.

Durante a programação, os próprios alunos contribuíram com a organização da festa por meio da doação de comidas típicas e brindes, que foram sorteados entre os participantes. A iniciativa fortaleceu o espírito de integração entre funcionários e estudantes, tornando a celebração ainda mais especial.

Além do clima de confraternização, o encontro reforçou a importância das atividades desenvolvidas na biblioteca como espaços de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento dos vínculos entre a comunidade e as oficinas culturais promovidas pelo município.

Quem deseja conhecer as modalidades disponíveis e participar das oficinas oferecidas na Biblioteca José Andere, ainda pode se inscrever. Para realizar o cadastro, basta comparecer à unidade com documento oficial, como RG ou CPF, e comprovante de endereço.

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