Biblioteca José Andere promove festa julina com alunos e professores das oficinas culturais

A Secretaria de Cultura e Turismo realizou, nesta quarta-feira (8), uma festa julina na Biblioteca Municipal José Andere, localizada na Rua Sud Menucci, 200, no Centro. A confraternização reuniu alunos e professores das oficinas oferecidas no espaço, proporcionando um momento de convivência, lazer e valorização das tradições culturais.

Durante a programação, os próprios alunos contribuíram com a organização da festa por meio da doação de comidas típicas e brindes, que foram sorteados entre os participantes. A iniciativa fortaleceu o espírito de integração entre funcionários e estudantes, tornando a celebração ainda mais especial.

Além do clima de confraternização, o encontro reforçou a importância das atividades desenvolvidas na biblioteca como espaços de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento dos vínculos entre a comunidade e as oficinas culturais promovidas pelo município.

Quem deseja conhecer as modalidades disponíveis e participar das oficinas oferecidas na Biblioteca José Andere, ainda pode se inscrever. Para realizar o cadastro, basta comparecer à unidade com documento oficial, como RG ou CPF, e comprovante de endereço.