Cães da Guarda Civil reforçam combate ao crime no Alto Tietê

Os oito cães das Guardas Civis Municipais (GCMs) de Suzano e Mogi das Cruzes auxiliaram em 59 ocorrências até agosto deste ano. Já em todo o período de 2025, ambas cidades somaram apenas 33 flagrantes com o auxílio dos cães. O número mostra um aumento de 78,7% nos casos.

Em Suzano, o grupamento do Canil possui quatro cães, sendo três de faro e um de guarda e proteção. Nestes primeiros oito meses de 2026, os animais auxiliaram em 35 ocorrências, 20 prisões e na apreensão de 42,254 quilos de entorpecentes. Em todo o ano de 2025 foram 26 ocorrências, 15 prisões e 12,455 quilos de drogas.

A expectativa é que a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã possa ampliar o grupamento quando a nova sede da pasta estiver concluída.

Mogi das Cruzes também conta com quatro cães que fazem parte do Canil da GCM. Os animais são empregados em atividades de patrulhamento operacional, faro, guarda e proteção. De janeiro a agosto deste ano, foram registradas 69 apreensões e 24 flagrantes. Em 2025, foram 40 apreensões e sete flagrantes nos 12 meses do ano.

Cidades estudam expectativa de ampliação de grupamento

Segundo a Prefeitura de Mogi das Cruzes, a administração municipal tem como objetivo ampliar o grupamento. Hoje, a GCM tem seis profissionais adestradores e condutores, organizados em duas equipes, para preparar a equipe em eventuais expansões. Essas ampliações serão feitas de forma planejada e integrada, com o aumento do número de cães acompanhado pela ampliação e capacitação do efetivo especializado.

Em Itaquaquecetuba, a Secretaria de Segurança Pública informou que a GCM está atualmente trabalhando no planejamento para a reestruturação e o fortalecimento do Grupamento de Canil.

A proposta será realizada gradativamente e prevê a recomposição do grupamento com cães devidamente treinados e estrutura adequada para apoiar as ações operacionais da GCM.

Santa Isabel ainda não tem Canil da GCM. No entanto, a Guarda recebeu a doação de um cão e prevê um treinamento com os agentes para iniciar a implantação do Canil.

A GCM de Poá também não conta com canil no momento, mas informou que está estudando a possibilidade de implantação.

Em Salesópolis não há Canil da Guarda Civil Municipal ou previsão de implantação de um.

Guararema não conta com GCM, sendo o policiamento na cidade realizado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Ainda, a Prefeitura afirmou que a Segurança Pública é reforçada por meio de atividades da PM.