Defesa Civil de SP reforça alerta de temporais neste sábado (5) no Alto Tietê

A Defesa Civil do Estado de São Paulo mantém o monitoramento dos temporais registrados no início da manhã deste sábado (5) e já emitiu 18 alertas via SMS. Pancadas de chuva ocorreram em municípios de oito regiões administrativas: Marília, Sorocaba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Região Metropolitana de São Paulo, Santos e São José dos Campos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, até o meio-dia, houve 20 chamados para quedas de árvores, em decorrência das chuvas e dos ventos, na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital. Até o momento, não há relato de vítimas. Em Mongaguá, houve quedas de saraiva, pequenas pedras de gelo.

A instabilidade do clima é causada por uma frente fria vinda do Rio Grande do Sul, o que pode provocar elevados acumulados de chuva, com risco de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra. Há previsão de chuvas mais fortes na região do Vale do Ribeira, na Região Metropolitana de São Paulo, na Baixada Santista e no Litoral Norte.

As temperaturas caem entre segunda (07) e quarta-feira (9), quando os termômetros podem marcar 11ºC na capital, entre 7°C e 8°C no interior, e por volta de 5°C na Serra da Mantiqueira e na região de São José dos Campos.

Em razão do cenário previsto para o feriado prolongado, a Defesa Civil do Estado de São Paulo realiza reuniões de alinhamento com representantes regionais e municipais para fortalecer as ações de acompanhamento e resposta.

Previsão dos próximos dias:

Domingo (6)



As chuvas voltam a ficar mais intensas na madrugada, novamente no Vale do Ribeira. A frente fria avança em direção ao litoral e, com a entrada de umidade vinda do oceano, mantém o tempo instável. No interior, há condições para pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de raios. No Litoral Paulista e na Baixada Santista, os acumulados podem superar 70 milímetros, o que aumenta o risco de deslizamentos de terra. Ao longo do dia, a frente fria segue para o estado do Rio de Janeiro.

Segunda-feira (7)



A chuva perde força, mas o Litoral Paulista, o Vale do Paraíba e a Região Metropolitana de São Paulo seguem recebendo precipitação ao longo do dia. A passagem da frente fria começa a derrubar as temperaturas em todo o estado.

Veja as orientações para prevenção contra chuva:

A Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas. Afaste-se de árvores e estruturas metálicas frágeis.

No litoral paulista, recomenda-se evitar atividades náuticas, já que há condição para agitação marítima durante todo o fim de semana.

Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas enroscando e postes e árvores inclinados.

Alertas da Defesa Civil

Os alertas meteorológicos da Defesa Civil podem ser recebidos gratuitamente por SMS. Basta enviar o CEP da região para o número 40199. As informações também estão disponíveis no aplicativo Alerta SP.

O alerta da Defesa Civil é um aviso oficial de segurança enviado pelo Governo do Estado para informar sobre perigos graves e urgentes, como temporais, enchentes ou ventos fortes. Ele orienta a população a deixar áreas de risco e adotar medidas de proteção com antecedência.

Além da chuva, a frente fria provoca queda acentuada das temperaturas. Entre segunda-feira (7) e quarta-feira (9), os termômetros podem marcar cerca de 11°C na capital, entre 7°C e 8°C no interior e aproximadamente 5°C na Serra da Mantiqueira e na região de São José dos Campos.