Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 05 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Defesa Civil de SP reforça alerta de temporais neste sábado (5) no Alto Tietê

Órgão mantém monitoramento de temporais, com o envio de 18 alertas via; estado registra chuvas em municípios de oito regiões administrativas

05 setembro 2026 - 14h52Por Da Agência SP
Na Região Metropolitana de São Paulo houve 20 chamados para quedas de árvoresNa Região Metropolitana de São Paulo houve 20 chamados para quedas de árvores - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo mantém o monitoramento dos temporais registrados no início da manhã deste sábado (5) e já emitiu 18 alertas via SMS. Pancadas de chuva ocorreram em municípios de oito regiões administrativas: Marília, Sorocaba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Região Metropolitana de São Paulo, Santos e São José dos Campos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, até o meio-dia, houve 20 chamados para quedas de árvores, em decorrência das chuvas e dos ventos, na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital. Até o momento, não há relato de vítimas. Em Mongaguá, houve quedas de saraiva, pequenas pedras de gelo.

A instabilidade do clima é causada por uma frente fria vinda do Rio Grande do Sul, o que pode provocar elevados acumulados de chuva, com risco de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra. Há previsão de chuvas mais fortes na região do Vale do Ribeira, na Região Metropolitana de São Paulo, na Baixada Santista e no Litoral Norte.

As temperaturas caem entre segunda (07) e quarta-feira (9), quando os termômetros podem marcar 11ºC na capital, entre 7°C e 8°C no interior, e por volta de 5°C na Serra da Mantiqueira e na região de São José dos Campos.

Em razão do cenário previsto para o feriado prolongado, a Defesa Civil do Estado de São Paulo realiza reuniões de alinhamento com representantes regionais e municipais para fortalecer as ações de acompanhamento e resposta.

Previsão dos próximos dias:

Domingo (6)

As chuvas voltam a ficar mais intensas na madrugada, novamente no Vale do Ribeira. A frente fria avança em direção ao litoral e, com a entrada de umidade vinda do oceano, mantém o tempo instável. No interior, há condições para pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de raios. No Litoral Paulista e na Baixada Santista, os acumulados podem superar 70 milímetros, o que aumenta o risco de deslizamentos de terra. Ao longo do dia, a frente fria segue para o estado do Rio de Janeiro.

Segunda-feira (7)

A chuva perde força, mas o Litoral Paulista, o Vale do Paraíba e a Região Metropolitana de São Paulo seguem recebendo precipitação ao longo do dia. A passagem da frente fria começa a derrubar as temperaturas em todo o estado.

Veja as orientações para prevenção contra chuva:

A Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas. Afaste-se de árvores e estruturas metálicas frágeis.

No litoral paulista, recomenda-se evitar atividades náuticas, já que há condição para agitação marítima durante todo o fim de semana.

Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas enroscando e postes e árvores inclinados.

Alertas da Defesa Civil

Os alertas meteorológicos da Defesa Civil podem ser recebidos gratuitamente por SMS. Basta enviar o CEP da região para o número 40199. As informações também estão disponíveis no aplicativo Alerta SP.

O alerta da Defesa Civil é um aviso oficial de segurança enviado pelo Governo do Estado para informar sobre perigos graves e urgentes, como temporais, enchentes ou ventos fortes. Ele orienta a população a deixar áreas de risco e adotar medidas de proteção com antecedência.

Além da chuva, a frente fria provoca queda acentuada das temperaturas. Entre segunda-feira (7) e quarta-feira (9), os termômetros podem marcar cerca de 11°C na capital, entre 7°C e 8°C no interior e aproximadamente 5°C na Serra da Mantiqueira e na região de São José dos Campos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeitura de Poá prorroga inscrições do Programa Jovens pelo Clima até 15 de setembro
Região

Prefeitura de Poá prorroga inscrições do Programa Jovens pelo Clima até 15 de setembro

Câmara aprova Moção de repúdio contra ex-dirigente de Ensino por apologia a regimes totalitários
Região

Câmara aprova Moção de repúdio contra ex-dirigente de Ensino por apologia a regimes totalitários

Cirurgiã-dentista de Suzano é indicada ao Prêmio Melhores do Ano da APCD por trabalho no SUS
Região

Cirurgiã-dentista de Suzano é indicada ao Prêmio Melhores do Ano da APCD por trabalho no SUS

Equipes do POT realizam limpeza em torno do Cemitério da Saudade
SERVIÇOS URBANOS

Equipes do POT realizam limpeza em torno do Cemitério da Saudade

Ferraz realiza operação tapa-buraco no Tanquinho
SERVIÇOS URBANOS

Ferraz realiza operação tapa-buraco no Tanquinho

Saulo Souza anuncia incremento de R$ 3,5 mil para GCM
Segurança

Saulo Souza anuncia incremento de R$ 3,5 mil para GCM