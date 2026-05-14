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Jornal Diário de Suzano - 14/05/2026
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Região

Caio Cunha é condenado por difamação contra Bertaiolli

Ex-prefeito de Mogi deverá indenizar conselheiro do TCE-SP por danos morais e prestar serviços comunitários

14 maio 2026 - 19h55Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
Caio Cunha é condenado por difamação contra Bertaiolli Caio Cunha é condenado por difamação contra Bertaiolli - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O ex-prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) por danos morais contra o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e também ex-prefeito de Mogi, Marco Aurélio Bertaiolli. Cunha deverá pagar indenização de R$ 5 mil, além de cumprir serviços à comunidade. 

Segundo a acusação, Caio Cunha, durante uma convenção partidária em julho de 2024, se referiu a gestão de Bertaiolli como um "balcão de negócios". No processo, a defesa de Cunha declarou que as falas não quiseram dizer que Bertaiolli é "imoral" e que "apenas exerceu sua liberdade de expressão, em relação a um fato que entende imoral". 

Já a relatora do caso, Ana Zomer, declarou que o ex-prefeito cometeu "abuso no exercício da liberdade de expressão" ao "imputar falsamente ao recorrente (Bertaiolli) que sua gestão se pautou pela troca de favores ou condutas visando benefício próprio" e que a terminologia "balcão de negócios" "está associada ao ideal de que um cargo público foi transformado em ambiente de mercancia e troca de favores". 

A pena foi fixada em três meses de detenção em regime aberto, substituída por prestação de serviços comunitários, além do pagamento de uma indenização de R$ 5 mil.

Questionado sobre a condenação, Caio Cunha declarou que vai recorrer da decisão. 

Marco Bertaiolli é marido da atual prefeita de Mogi, Mara Bertaiolli (PL). Ele esteve afrente da cidade por dois mandatos, entre 2009 e 2016. Já Caio Cunha assumiu a prefeitura entre 2021 a 2024. 

 

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