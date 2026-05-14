Poá apresenta planos ambientais e avança na preservação da Mata Atlântica e arborização urbana

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, realizou nesta terça-feira (12) uma audiência pública na Câmara Municipal para apresentar os Planos de Arborização Urbana e de Conservação da Mata Atlântica. O encontro marcou mais uma etapa do programa Poá Mais Verde e reuniu representantes do poder público, especialistas ambientais, membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e moradores interessados nas propostas que irão nortear as políticas ambientais da cidade nos próximos anos.

Durante o encontro, foram apresentados os estudos técnicos já elaborados, que anteriormente passaram por apreciação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e receberam sugestões incorporadas às versões finais dos documentos. Após a explanação técnica e a abertura para perguntas da população, os planos seguirão para análise no Legislativo, onde deverão ser apreciados pelos vereadores e transformados em projetos de lei.

A audiência pública foi conduzida pela secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Poá, Claudete Canada, e contou com a presença do vereador integrante da Comissão de Meio Ambiente, Edson Demetrio, do sargento da Polícia Militar Ambiental de Mogi das Cruzes, Renato da Silva, além de membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente. O professor do Departamento de Ciências Florestais da Universidade de São Paulo, Demóstenes Ferreira Silva, responsável pelo Plano de Arborização Urbana de Poá, também participou presencialmente. Já o gestor ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Elder Cezaretti, responsável pelo Plano de Conservação da Mata Atlântica do município, participou de forma on-line.

A chefe da pasta de Meio Ambiente de Poá destacou a importância do planejamento ambiental diante dos impactos das mudanças climáticas e reforçou a necessidade de ampliar a arborização urbana e preservar os remanescentes de Mata Atlântica existentes no município. “Foram apresentadas informações extremamente importantes sobre espécies adequadas, tipos de poda e os impactos da falta de arborização, que contribui diretamente para as ilhas de calor. O planejamento é fundamental para enfrentar as mudanças climáticas e os eventos extremos. O bioma da Mata Atlântica possui grande representatividade em Poá, e sua preservação é essencial para a gestão dos recursos hídricos. Os planos seguem alinhados às diretrizes do Plano Nacional de Arborização Urbana (PlaNAU)”, afirmou.

Responsável técnico pelo Plano de Arborização Urbana, Silva alertou para a necessidade de recuperação ambiental no município. “Esta apresentação representa um momento importante de diálogo com a sociedade civil organizada de Poá. Os diagnósticos mostram que os fragmentos florestais da cidade vêm sofrendo intensa degradação, e isso precisa ser revertido. O plano estabelece estratégias e metas para recuperar essas áreas e melhorar a qualidade de vida da população”, explicou.

O especialista também destacou os impactos das mudanças climáticas no ambiente urbano e as metas previstas para ampliar a cobertura arbórea na cidade. “As projeções apontam para uma média de 132 dias de calor extremo por ano nas próximas décadas. Para enfrentar esse cenário, será necessário ampliar significativamente a arborização urbana. O estudo prevê o plantio de 5.500 árvores nos próximos cinco anos, priorizando as áreas mais quentes da cidade e promovendo melhorias urbanas que garantam mais conforto térmico para a população”, ressaltou.

O prefeito Saulo Souza enfatizou que os planos representam um avanço estratégico para o futuro ambiental do município. “Poá está construindo políticas públicas sérias e planejadas para enfrentar os desafios climáticos e garantir mais qualidade de vida para a população. Estamos falando de preservação ambiental, melhoria urbana e cuidado com as futuras gerações. Esses planos representam um compromisso da nossa gestão com uma cidade mais sustentável, mais verde e preparada para o futuro”, declarou.