Operação integrada reforça combate ao descarte irregular no Jardim Santa Rosa

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou, na manhã desta quinta-feira (14), uma operação integrada de combate ao descarte irregular de lixo na Rua Maria Conceição Alvarenga e Silva, no Jardim Santa Rosa. A ação reuniu equipes das secretarias de Serviços Urbanos, Segurança Urbana e Defesa Civil, além da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, com o objetivo de promover a limpeza da área, reforçar a fiscalização e ampliar a segurança no local.

Durante a operação, a Secretaria de Serviços Urbanos executou a remoção dos resíduos descartados irregularmente, além de serviços de roçagem, capinação e limpeza geral da via. A iniciativa visa recuperar o espaço público, melhorar as condições urbanas da região e evitar a formação de novos pontos de descarte clandestino.

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana atuou na organização do trânsito ao longo da ação, garantindo mais segurança para motoristas, pedestres e equipes de trabalho. Além disto, também auxiliou na implantação de um redutor de velocidade na via, medida voltada à melhoria da mobilidade e à segurança viária dos moradores do entorno.

Já a Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil acompanhou toda a operação com ações preventivas e estratégias de fiscalização para combater o descarte irregular de resíduos. O trabalho integrado busca ampliar o monitoramento da área e fortalecer as medidas de preservação dos espaços públicos do município.

O secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, destacou a importância da atuação conjunta entre as secretarias municipais. “Essa operação demonstra o compromisso da Prefeitura com a zeladoria urbana e a qualidade de vida da população. Estamos atuando de forma integrada para manter os bairros limpos, organizados e seguros para todos os moradores”, afirmou.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reforça que o combate ao descarte irregular depende também da colaboração da população. As denúncias podem ser realizadas de forma anônima diretamente à Guarda Civil Municipal (GCM), pelo telefone 153. A participação dos moradores é considerada fundamental para manter a cidade limpa, organizada e preservar os espaços públicos do município.