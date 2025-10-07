Calendário 2026: Educação SP define para 2 de fevereiro início do próximo ano letivo

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) definiu o calendário do ano letivo de 2026. No próximo ano, as aulas na rede estadual terão início no dia 2 de fevereiro. O término está previsto para 18 de dezembro.

De acordo com a resolução publicada na edição de 26 de setembro do Diário Oficial do Estado, o encerramento do primeiro semestre será em 6 de julho. Já as férias do meio do ano dos estudantes estão agendadas para o período entre 7 e 23 de julho. A partir de 24 de julho, os alunos voltam às aulas para o segundo semestre.

Todas as unidades escolares devem garantir, no mínimo, os 200 dias letivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Se o calendário for alterado por qualquer motivo, as atividades suspensas podem ser realizadas em dias alternativos, como sábado, durante o recesso escolar ou nas férias.

Nesses casos, a decisão deve ser discutida pelo conselho escolar e homologada pela direção e diretoria de ensino. Cada unidade de ensino tem autonomia para definir a melhor data de reposição.

Veja a organização da Seduc-SP por bimestre do ano letivo de 2026:

Matrículas novos estudantes

Alunos que hoje estudam em escolas particulares e em outros estados ou querem retornar às salas de aula devem ficar atentos ao período de matrículas. A partir de 5 de janeiro, os interessados devem procurar uma das 5.000 escolas estaduais ou nas unidades do Poupatempo.

Outra opção é o pré-cadastro online na Secretaria Escolar Digital (SED) https://sed.educacao.sp.gov.br/ em “Inscrição para rede pública” na home. É preciso preencher o formulário com nome completo e e-mail. Na sequência, o sistema dará prosseguimento à pré-inscrição na unidade mais próxima do endereço indicado.

Quem já está na rede paulista em 2025 tem a vaga garantida e renovada automaticamente para o próximo ano.