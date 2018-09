Câmara aprova extinção de 16 cargos; economia será de R$ 51,2 mil por mês

A Câmara Municipal de Poá aprovou na última sessão, por 16 votos a favor e um contra, o projeto de Resolução, que altera a estrutura organizacional da Casa de Leis. Ao todo, 16 cargos serão extintos. A economia por mês é avaliada em R$ 51,2 mil.

A decisão foi tomada na tarde da última terça-feira (25) durante sessão extraordinária.

De autoria da mesa diretora da Casa de Leis, o texto prevê a extinção de 16 cargos de Assessor de Apoio Parlamentar.

Por outro lado, será criado o cargo efetivo de contador, que só pode ser provido por meio de concurso público.

O projeto irá valer a partir da publicação no Edital da Prefeitura, que deve acontecer ainda nesta semana.

corte de gastos

Essas mudanças resultarão em um corte de gastos mensal, significativo para os cofres públicos.

Segundo o chefe do departamento do Legislativo, Marcos Dias, cada um dos 16 funcionários recebem cerca de R$ 3, 2 mil, o que representa uma economia de R$ 51,2 mil por mês.

Marcos avaliou a medida como positiva, já que a cidade tem sofrido financeiramente com a queda brusca do Imposto Sobre Serviços (ISS). “Vamos reduzir um valor significativo”. Ele ainda comentou que o dinheiro economizado será devolvido ao Executivo no final do ano.

Em relação ao concurso público do cargo de contador, Marcos falou que o procedimento deve ser aberto até o fim deste ano.

Atualmente, a Câmara de Poá conta com aproximadamente 120 funcionários.

Votaram a favor do projeto os vereadores: Azuir, Deneval Dias, Edinho do Kemel, Fabio Suru, Junior da Locadora, Lazaro Borges, Marcilio, Marinho do Jornal, Neno Ferrari, Pernoca, Sargento Garcez, Saulo Dentista, Saulo Souza, Tio Deivão, Welson Lopes e Zé Carlos Maçã do Amor.

O parlamentar Toninho da Biblioteca votou contra o projeto.