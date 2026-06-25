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Jornal Diário de Suzano - 25/06/2026
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Região

Governo de SP coloca Defesa Civil à disposição para ajuda humanitária na Venezuela

Terremoto atingiu Venezuela na noite desta quarta-feira (24); órgão estadual oferece apoio técnico especializado

25 junho 2026 - 18h51Por Agência SP
Agentes da Defesa Civil estão à disposição de autoridades venezuelanasAgentes da Defesa Civil estão à disposição de autoridades venezuelanas - (Foto: Governo de São Paulo/Divulgação)

O Governo de São Paulo colocou a estrutura da Defesa Civil do Estado à disposição para autoridades venezuelanas para prestar apoio, caso haja solicitação oficial. A medida é determinação do governador Tarcísio de Freitas diante do terremoto que atingiu a Venezuela na noite desta quarta-feira (24).

O Estado de São Paulo poderá disponibilizar apoio técnico especializado, com profissionais do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), além de equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, conforme as necessidades identificadas.

O coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo, Coronel Rinaldo de Araujo Monteiro, mantém contato com o Conselho Nacional de Gestores de Proteção e Defesa Civil (Congepdec) para avaliar um eventual plano nacional de apoio humanitário à população venezuelana.

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