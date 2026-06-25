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Jornal Diário de Suzano - 25/06/2026
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Região

Municípios do Condemat+ reforçam necessidade de regionalização da regulação de vagas na Saúde  

Consenso resultará em novo encaminhamento ao Governo do Estado

25 junho 2026 - 18h43Por da Reportagem Local
reunião de prefeitos também apresentou balanço semestral do consórcioreunião de prefeitos também apresentou balanço semestral do consórcio - (Foto: Divulgação/Condemat+)

A assembleia do Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), realizada nesta quinta-feira (25/06), teve como principal encaminhamento o consenso entre os municípios sobre a necessidade de reforçar junto ao Governo do Estado o pleito pela regionalização da regulação de vagas na Saúde. A demanda, considerada histórica, será novamente formalizada ao governador como uma das prioridades da região para ampliar a eficiência no atendimento aos pacientes.

O tema voltou ao centro das discussões diante das dificuldades enfrentadas pelos municípios e do entendimento de que uma regulação regionalizada permitirá respostas mais rápidas e adequadas às necessidades da população do Alto Tietê e região. A demanda já foi apresentada ao secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, e ao governador Tarcísio de Freitas em oportunidades anteriores, inclusive durante a solenidade de posse da atual diretoria do consórcio, ocorrida em janeiro.  

Além da pauta da saúde, o encontro mensal reuniu os chefes dos Executivos municipais para alinhamento de ações, avaliação de resultados e planejamento das atividades regionais. Durante a reunião, a diretoria do consórcio apresentou um balanço das principais ações desenvolvidas no primeiro semestre de 2026. Entre os destaques estiveram as capacitações técnicas, eventos regionais, operações integradas, articulações institucionais junto ao Governo do Estado e a participação em fóruns e encontros que fortaleceram o protagonismo da região.

Para o presidente do Condemat+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo, a reunião foi fundamental para alinhar expectativas e consolidar o planejamento das próximas ações. “Além de reafirmarmos um pleito histórico, que é a regionalização da regulação de vagas, fizemos um importante balanço das atividades do consórcio. Neste primeiro semestre tivemos um saldo muito positivo, com cerca de 40 ações desenvolvidas pelo Condemat+. O encontro foi essencial para alinharmos os próximos passos, fortalecer o trabalho regional e garantir que os municípios sigam avançando juntos. Agradeço a participação e o comprometimento de todos os prefeitos e equipes técnicas que contribuem diariamente para o sucesso desta construção coletiva”, destacou.

PRESENÇAS

Entre os presentes estiveram os prefeitos Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos) e Rodolfo Marcondes (Salesópolis), que também compõem a diretoria do consórcio como secretária e segundo tesoureiro, respectivamente; o prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches; além dos vice-prefeitos Rogério Tarento (Itaquaquecetuba) e Téo Cusatis (Mogi das Cruzes).

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