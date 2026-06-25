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Jornal Diário de Suzano - 25/06/2026
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Região

Câmara de Mogi realiza audiência de prestação de contas da Educação

reunião, que cumpre o rito de transparência estabelecido na Lei Orgânica Municipal, foi conduzida pela vereadora Malu Fernandes (PL), presidente da Comissão Permanente de Educação

25 junho 2026 - 18h08Por De Mogi
Audiência foi realizada na Câmara de Mogi Audiência foi realizada na Câmara de Mogi - (Foto: Divulgação/CMMC)

A Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes realizou, na manhã desta quinta-feira (25), uma audiência pública para a prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação referente ao primeiro quadrimestre de 2026. A reunião, que cumpre o rito de transparência estabelecido na Lei Orgânica Municipal, foi conduzida pela vereadora Malu Fernandes (PL), presidente da Comissão Permanente de Educação, e teve a participação da secretária municipal de Educação, Cláudia Romanos, e da equipe técnica da Pasta.


Durante a exposição dos dados financeiros, a Secretaria demonstrou o cumprimento das exigências constitucionais. No período, o percentual de aplicação de recursos próprios em Educação atingiu 48,41%, resultado obtido a partir da destinação de R$ 304,27 milhões em despesas. O orçamento total da Pasta previsto para o ano é de R$ 828,43 milhões, sendo que, até o final de abril, haviam sido empenhados R$ 425,40 milhões, o que representa 51,35% da dotação orçamentária total.


No âmbito pedagógico e de atendimento, a rede municipal de ensino consolidou sua estrutura com 212 unidades escolares. 


O total de alunos matriculados, considerando as diversas etapas, chegou a 45.577 estudantes. A Pasta destacou ainda o trabalho da equipe multidisciplinar, que realizou 6.076 atendimentos a 664 alunos, e a atuação da Escola Clínica TEA, que registrou 11.224 atendimentos em terapias para 533 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos. 


O transporte escolar atendeu diariamente 4.620 alunos, utilizando uma frota de 120 veículos, entre próprios e terceirizados. A área de tecnologia educacional apresentou o painel de chamados técnicos, que registrou 4.544 solicitações entre janeiro e abril de 2026, com 4.041 ocorrências concluídas e um tempo médio de resolução de oito dias. 

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