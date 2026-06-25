Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 25 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Pró-Vítima faz 4 anos de atuação com participação no caso Mariana Ferrer e lançamento de projeto

Na mesma semana em que colaborou no julgamento que anulou a absolvição de acusado de estupro, Instituto celebra mais um aniversário e lança programa para quem sobreviveu a algum tipo de violência

25 junho 2026 - 17h54Por da Reportagem Local
Pró-Vítima promoveu um evento para celebrar seus 4 anos de fundação e divulgar sua mais nova inciativa: o programa ReexistirPró-Vítima promoveu um evento para celebrar seus 4 anos de fundação e divulgar sua mais nova inciativa: o programa Reexistir - (Foto: Divulgação/Instituto Pró-Vítima)

Na mesma semana em que participou do julgamento do caso Mariana Ferrer no Supremo Tribunal Federal (STF) e colaborou com a anulação da absolvição do acusado de ter estuprado a jovem em 2018, o Instituto Brasileiro de Atenção e Proteção Integral às Vítimas (Pró-Vítima) promoveu um evento para celebrar seus 4 anos de fundação e divulgar sua mais nova inciativa: o programa Reexistir, voltado ao acolhimento jurídico, médico e psicológico de quem sobreviveu a algum tipo de violência.

O encontro ocorreu em São Paulo-SP e reuniu mais de 70 representantes de diferentes setores da sociedade civil organizada. Entre as autoridades presentes estavam Leila Chevtchuk, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2); Sérgio Ribas, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP); o promotor de Justiça do Ministério Público (MP) de São Paulo Pedro Eduardo de Camargo Elias; o deputado estadual Emídio de Souza (PT-SP); a vice-presidente da Câmara Municipal de Batatais-SP, vereadora Marcela Cordeiro Gaspar (PSD); Eiko Shi, presidente do Comitê de Assistência Social da Comunidade Taiwanesa no Brasil; além de profissionais da Defensoria Pública e da Patrulha Maria da Penha, lideranças empresariais, especialistas da área da Saúde, comunicadores e jovens lideranças ligadas ao Direito e à Vitimologia.

Em seu pronunciamento, a presidente do Pró-Vítima, a promotora de Justiça do MP de São Paulo Celeste Leite dos Santos, fez um retrospecto da fundação do Instituto e listou conquistas alcançadas pela entidade nos últimos 4 anos.

Entre os resultados, a jurista citou o avanço da tramitação em Brasília-DF do Estatuto da Vítima. O Projeto de Lei (PL) 3.890 teve minuta elaborada pelo Pró-Vítima e, agora, está em apreciação no Senado Federal. O arcabouço legal prevê reparação (inclusive, financeira) e acolhimento humanizado e especializado (psicológico, jurídico e social) a vítimas de catástrofes, de acidentes, de homicídios, de feminicídios e de epidemias.

Celeste também valorizou a participação do Instituto, na qualidade de Amicus Curiae, no julgamento que anulou a absolvição do empresário acusado de ter estuprado Mariana Ferrer. Em sessão realizada no Supremo Tribunal Federal (STF), os ministros da Alta Corte ainda determinaram que a desqualificação e o desrespeito a vítimas de crimes sexuais em audiências, como ocorreu com a jovem em 2020, são inadmissíveis, sendo passível, a partir de então, revogar igualmente decisões absolutórias anteriores semelhantes:

"O Pró-Vítima saiu de uma ideia ousada para se tornar referência nacional no acolhimento e na proteção a vítimas. A participação, nesta semana, no julgamento do caso Mariana Ferrer foi um reconhecimento de que o Instituto preenche no Brasil uma lacuna histórica, na qual a vítima é preterida no processo penal. E temos a confiança que o Estatuto da Vítima, em breve, também estará em aplicação no País, como já acontece em muitas nações desenvolvidas”.

Um dos destaques da comemoração dos 4 anos da entidade foi o lançamento do Reexistir. O programa é destinado a sobreviventes de algum tipo de violência que ainda enfrentam impactos emocionais, físicos, sociais e psicológicos, mesmo após o fim de seus processos judiciais:

"O Reexistir une duas necessidades que identificamos nestes 4 anos de atuação do Instituto: a vítima, que precisa reconstruir sua história, e o profissional da rede de proteção, que deseja acolher melhor essa vítima, mas que, muitas vezes, não recebeu formação para isso", observa Celeste, que é doutora em Direito Civil e mestre em Direito Penal.

O Reexistir também busca reduzir a revitimização institucional — quando aquele que foi submetido por algum tipo de violência enfrenta novos constrangimentos, pré-julgamentos, discriminação e ridicularização durante o atendimento na Polícia, no Judiciário e/ou em unidades de Saúde.

O Reexistir estreia com um ciclo de quatro palestras presenciais, a partir do mês que vem, na sede do Pró-Vítima, em São Paulo (avenida Paulista, 726, conjunto 1.209 - Bela Vista).

As atividades são destinadas tanto a vítimas quanto a policiais, assistentes sociais, advogados, promotores de Justiça, delegados, psicólogos e demais profissionais da Saúde.

A programação tem início em 20/7, com a médica Elaine Moreira e o tema "Autocuidado e Relacionamentos". Em 6/8, a psicóloga Andréa Cristiane Vaz abordará "Trauma, Vínculo e Violência".

No dia 10/8, Celeste Leite dos Santos apresenta "Vitimologia na Prática: O que Todo Operador do Direito Erra (e Como Acertar na Primeira Escuta)". Encerrando o ciclo, em 13/8, a fisioterapeuta Rúbia Melo vai palestrar sobre "O Corpo que Fala: Trauma, Dor Crônica e Cura Integrativa".

Gratuitas, as inscrições devem ser firmadas previamente no site provitima.org. As vagas são limitadas.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Câmara de Mogi realiza audiência de prestação de contas da Educação
Região

Câmara de Mogi realiza audiência de prestação de contas da Educação

Copa Junina Poá celebra classificação do Brasil e prepara nova festa verde e amarela na segunda
Região

Copa Junina Poá celebra classificação do Brasil e prepara nova festa verde e amarela na segunda

Secretaria de Serviços Urbanos de Ferraz incentiva população a colaborar na conservação urbana
Serviços Urbanos

Secretaria de Serviços Urbanos de Ferraz incentiva população a colaborar na conservação urbana

Mais de 600 alunos participaram da Formatura do Proerd em Ferraz de Vasconcelos
Educação

Mais de 600 alunos participaram da Formatura do Proerd em Ferraz de Vasconcelos

Pneumologista da UMC esclarece mitos e verdades sobre doenças no inverno
Região

Pneumologista da UMC esclarece mitos e verdades sobre doenças no inverno

Prefeituras ampliam atendimento via WhatsApp aos serviços públicos
Região

Prefeituras ampliam atendimento via WhatsApp aos serviços públicos