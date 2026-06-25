Copa Junina Poá celebra classificação do Brasil e prepara nova festa verde e amarela na segunda

Nem o frio da noite desta quarta-feira (24) foi capaz de afastar a torcida brasileira da Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe. Os poaenses se reuniram no espaço preparado pela Prefeitura de Poá para acompanhar, em um mega telão de LED de 50 metros quadrados, a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia, pela Copa do Mundo FIFA 2026, em mais uma noite de emoção e confraternização da Copa Junina Poá 2026.



Com o resultado, o Brasil garantiu a liderança do Grupo C e a classificação para a fase de mata-mata do Mundial. O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira (29), às 14 horas, e os portões da Praça de Eventos serão abertos a partir das 11 horas, com toda a estrutura preparada para receber os torcedores e transformar mais uma vez o espaço em um grande ponto de encontro da paixão pelo futebol brasileiro.



Na vitória contra a Escócia, a torcida poaense viveu novos momentos de emoção e celebração, reforçando o sucesso da iniciativa promovida pela administração municipal. Além da transmissão da partida, o público pôde aproveitar toda a estrutura preparada para o evento, que conta com praça de alimentação, espaços instagramáveis, brinquedos infláveis gratuitos para as crianças, além da distribuição de pipoca e algodão-doce.



Para o prefeito Saulo Souza, a iniciativa vai além da transmissão dos jogos e se consolida como um importante momento de convivência e integração entre os moradores da cidade. "Mesmo com as baixas temperaturas, a população de Poá deu mais uma demonstração de amor pelo Brasil e de valorização dos momentos em família e entre amigos. Ver nossa Praça de Eventos cheia, com crianças, jovens e adultos torcendo juntos pela Seleção, mostra que estamos no caminho certo ao promover eventos que fortalecem o sentimento de pertencimento e proporcionam lazer de qualidade para a população. Agora já fica o convite para que todos retornem na próxima segunda-feira para mais uma grande festa verde e amarela", destacou.



Próximo jogo



A programação da Copa Junina Poá continua na próxima segunda-feira (29), quando a Praça de Eventos voltará a receber a transmissão de mais uma partida da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo FIFA 2026. Os portões serão abertos ao público a partir das 11 horas, com entrada gratuita e toda a estrutura de lazer, alimentação e entretenimento disponível para receber os torcedores. A partida terá início às 14 horas.



Ponto de Troca de Figurinhas



O clima de Copa do Mundo também segue movimentando o município por meio do Mega Ponto de Troca de Figurinhas da Copa do Mundo FIFA 2026. Instalado na Praça da Bíblia, na avenida Nove de Julho, nº 22, o espaço funciona diariamente, das 8h às 21h, até o encerramento do Mundial, no dia 19 de julho. O local conta com cobertura, mesas, cadeiras, iluminação e segurança, proporcionando conforto para crianças, jovens, famílias e colecionadores compartilharem a paixão pelo futebol.