Câmara de Mogi homenageia 10º aniversário do grupo circense Combuca da Judite

Em sessão ordinária nesta quarta-feira, 1º de outubro, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou a Moção n.º 181/2025, de autoria da vereadora Inês Paz (PSOL), que homenageia o grupo cultural Combuca da Judite pelos 10 anos de trabalho e contribuição para a difusão da arte popular, circense e mambembe. O tributo da parlamentar aos artistas é direcionado a Vander Leonardo de Morais, idealizador do coletivo em Mogi das Cruzes, e a toda a sua equipe.

A Combuca da Judite se transformou em palco, tela de cinema, circo, festa e poesia ambulante. A iniciativa, que começou com uma Kombi, já percorreu mais de dez mil quilômetros, levando arte e cultura para comunidades em Mogi das Cruzes, Alto Tietê, capital, interior, aldeias indígenas, litoral, Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo.

"A vida não é feita só de pão, mas também de sonhos. E os sonhos, quando se encontram, viram espetáculo", destaca um trecho da moção, ressaltando a importância da atuação do Combuca da Judite na promoção da cultura e da alegria.

Além da Moção de Aplausos, a propositura sugere a confecção de uma placa de aço escovado pelos 10 anos de atividades do projeto cultural. A moção será encaminhada a Vander Leonardo de Morais e à equipe do Combuca da Judite, à Secretaria Municipal de Cultura de Mogi das Cruzes, ao Conselho Municipal de Cultura de Mogi das Cruzes e à Frente Popular pela Cultura.

“A cultura faz parte da cidadania. Sem cultura, nossa vida não tem razão. Esse trabalho é feito na labuta, no dia a dia”, afirmou a vereadora Inês Paz.