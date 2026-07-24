Ferraz sediará 1ª edição do 'BarberKombat' com estrutura de ringue e entrada gratuita

No dia 21 de setembro, o Ginásio Municipal de Esportes Paulo José da Cruz ("Paulão"), localizado no Jardim Júlio de Carvalho, em Ferraz de Vasconcelos, será o palco da primeira edição do BarberKombat.

Com estrutura tematizada e batalhas de cortes realizadas dentro de um ringue, o evento chega com a proposta de valorizar a arte da barbearia, promover o empreendedorismo e colocar o Alto Tietê em destaque no mercado da beleza.



A entrada para o público é totalmente gratuita, permitindo que familiares, amigos e entusiastas acompanhem as disputas das arquibancadas e incentivem seus profissionais favoritos.



Idealizado pelo barbeiro, educador e mentor Josimar Santos — que já formou mais de 500 profissionais no município — ao lado de sua esposa e sócia, Tamires Eulalia, o projeto nasce impulsionado por uma história real de transformação social.



"A barbearia mudou totalmente a minha história. Ela me tirou das drogas, devolveu minha dignidade, sustentou minha família e me abriu portas para palestrar e ensinar. O BarberKombat nasce na periferia para provar que a origem de uma pessoa não determina seu futuro. Queremos ser uma vitrine de oportunidades e inspirar quem está começando", afirma Josimar Santos.



Batalhas no Ringue e Categorias



O grande diferencial do evento será o formato imersivo: as competições ocorrerão em cima de um ringue, permitindo visão completa de 360° para o público. Os participantes disputarão o pódio em quatro categorias técnicas:



1. Fade Kombat (Técnicas de degradê)

2. Freestyle Kombat (Cortes artísticos e desenhos)

3. Color Kombat (Colorimetria e platinados)

4. Elas Kombat (Categoria voltada ao talento das mulheres barbeiras)



Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus e kits profissionais oferecidos pela marca parceira Merman Cosméticos, com prêmio em dinheiro de R$ 500,00 para os grandes campeões (1º lugar).



"Nosso objetivo vai além de premiar o melhor corte. Queremos criar um ecossistema de conexões, onde barbeiros iniciantes e veteranos possam interagir com grandes marcas, influenciadores e educadores do setor, aquecendo a economia local", destaca a coidealizadora Tamires Eulalia.

Serviço:

Evento: 1ª Edição do BarberKombat 2026

Data: 21 de setembro

Horário: (Inserir horário de início, ex: a partir das 9h)

Local: Ginásio Municipal de Esportes Paulo José da Cruz ("Paulão")

Endereço: Rua Maria José Alves, 19 (Rua Belizário Pereira de Carvalho, 19) – Jardim Júlio de Carvalho, Ferraz de Vasconcelos/SP (Próximo à Estação Antônio Gianetti Neto da CPTM)

Entrada: Gratuita para o público / torcida

Inscrições para competidores: Pelo link na bio do Instagram @barberkombat2026