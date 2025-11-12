Câmara de Mogi homenageia 70 anos da imigração taiwanesa

Em sessão solene nesta terça-feira (11), a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes outorgou título honorífico de “Honra ao Mérito” à Imigração Taiwanesa no Brasil. O tributo é de autoria do vereador Pedro Komura (União Brasil).

A intenção da propositura foi ressaltar a importância da comunidade taiwanesa para o desenvolvimento de Mogi das Cruzes e do Brasil. Compuseram a mesa diretiva os representantes do Escritório Econômico e Cultural de Taipei Isabel HSU, diretora, e Jeffrey Yu, diretor, além de Angeles Chu, cônsul-geral de Taiwan em São Paulo.

A cerimônia contou ainda com o vereador Edu Ota (Pode) na presidência da sessão e com o vereador Johnny da Inclusão (Avante) na primeira secretaria.

Em 1963, seis famílias taiwanesas chegaram ao Município, onde se tornaram pioneiras no cultivo de cogumelos. São elas: Wang Shou-Pau; Chen Chen-Chang; Chi Ching-Cheng; Chuang Yung-Ter; Chen Ern-Chin; Chen Jong-Ha.

Pedro Komura explicou por que decidiu homenagear os taiwaneses e seus descendentes. “É um reconhecimento do esforço de um povo que escolheu Mogi das Cruzes para morar, se dedicar e prosperar. Os taiwaneses contribuíram muito para o desenvolvimento mogiano, com muita coragem e esperança. Deram início à Igreja Presbiteriana de Formosa em Mogi das Cruzes e ao cultivo de cogumelos. Ou seja, a comunidade taiwanesa merece toda a amizade, respeito, orgulho e confiança do povo mogiano. Além disso estudei com muitas pessoas da comunidade e mantenho laços de afeto com ela até hoje. Parabéns pelos 75 anos da colônia aqui no Brasil”.

Angeles Chu, cônsul-geral de Taiwan em São Paulo, agradeceu pelo reconhecimento. “É com uma grande honra e enorme emoção que venho participar desta cerimônia. Obrigado ao vereador Komura. Hoje será um marco histórico na trajetória da imigração taiwanesa no Brasil. Atualmente, 38 mil taiwaneses estão morando nos diferentes estados brasileiros: são médicos, advogados e engenheiros, professores, entre outras profissões, contribuindo para um Brasil melhor”.