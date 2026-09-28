Câncer colorretal: alimentação pode ser uma aliada na prevenção

A campanha Setembro Verde segue até o fim do mês chamando a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer colorretal, doença que pode se desenvolver de forma silenciosa em suas fases iniciais. Por isso, além de observar possíveis sinais do organismo, manter os exames de rastreamento em dia é uma das principais formas de identificar alterações precocemente.

A colonoscopia tem papel importante nesse acompanhamento, pois permite visualizar o interior do intestino e identificar lesões e pólipos que podem, em alguns casos, evoluir para câncer. Durante o próprio exame, algumas dessas alterações podem ser retiradas e encaminhadas para análise.

Segundo o oncologista clínico Dr. Ricardo Motta, a ausência de sintomas não deve ser entendida como motivo para deixar a prevenção de lado. “O câncer colorretal pode não apresentar sinais no início. O rastreamento permite identificar alterações antes que a doença avance e deve ser discutido com o médico considerando idade, histórico familiar e fatores individuais de risco”, explica.

Quando aparecem, alguns sinais merecem atenção: sangue nas fezes, mudança persistente no hábito intestinal, alternância entre diarreia e constipação, dor ou desconforto abdominal, anemia, cansaço e perda de peso sem causa aparente. Esses sintomas não significam necessariamente câncer, mas precisam ser investigados.

Outro aspecto importante da prevenção está nos hábitos de vida. O consumo frequente de alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos e refeições prontas, merece atenção, principalmente quando esses produtos substituem alimentos in natura e fontes de fibras na rotina.

Também é recomendado reduzir o consumo de carnes processadas, como presunto, salame, salsicha, linguiça e bacon. Em contrapartida, frutas, verduras, legumes, feijão e cereais integrais ajudam a aumentar a presença de fibras na alimentação.

“Não existe um alimento isolado responsável pelo câncer colorretal. Precisamos olhar para o conjunto dos hábitos. Alimentação equilibrada, atividade física, controle do peso, não fumar, moderar o consumo de álcool e realizar o rastreamento adequado são medidas importantes de prevenção”, reforça Dr. Ricardo Motta.

Para o especialista, a principal mensagem do Setembro Verde é: não espere pelos sintomas para começar a se cuidar.



“Prevenção envolve escolhas do dia a dia, mas também acompanhamento médico e exames no momento adequado. Quanto mais cedo uma alteração é identificada, maiores são as possibilidades de conduzir o tratamento de forma adequada.”