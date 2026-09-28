Orquídea Fest Poá 2026 reúne mais de 200 mil pessoas em cinco dias de programação

A Orquídea Fest Poá 2026 chegou ao fim neste domingo (27), com o show do cantor Péricles e um público de mais de 200 mil pessoas ao longo dos cinco dias de programação. De quarta-feira (23) a domingo (27), a Praça de Eventos recebeu exposição e comercialização de orquídeas, Feira de Negócios, artesanato, gastronomia, atrações culturais e de dança e apresentações de grandes nomes da música nacional.

A festa, que chega a quase seis décadas de história, também celebrou a identidade de Poá como a Capital da Orquídea. Nesta edição, a Itália foi o país homenageado, destacando a contribuição dos imigrantes italianos para a formação do município. A programação contou ainda com ações voltadas às famílias, espaço de inclusão, Cantina do Fundo Social, atividades infantis, apresentações de dança de idosos do Centro da Melhor Idade de Poá e do Balé Municipal, além de academias da cidade, apresentações culturais e uma operação especial de segurança durante os cinco dias.

Para o prefeito Saulo Souza, o movimento registrado ao longo do evento reforça a dimensão que a tradicional festa de Poá alcançou e o crescimento do turismo de eventos na cidade. “A Orquídea Fest mostrou mais uma vez a força que essa tradição tem em Poá. Foram cinco dias de muita alegria, cultura, negócios, música e encontro entre as famílias. Receber mais de 200 mil pessoas é motivo de muita satisfação e mostra a grandiosidade do evento, incentivando cada vez mais o turismo de eventos. Mais do que números, ficam as experiências, os encontros e as memórias que cada pessoa leva daqui. É uma celebração da história de Poá e de tudo aquilo que queremos construir para o futuro da nossa cidade”, disse.

Shows reúnem multidões

A programação musical foi um dos grandes destaques da Orquídea Fest 2026. A primeira noite foi dedicada à música gospel, com apresentações de Fernandinho, Eyshila e Sarah, que reuniram o público na Praça de Eventos. Na quinta-feira (24), foi a vez de Maiara & Maraisa, que levaram seus principais sucessos ao palco e fizeram o público cantar junto.

Na sexta-feira (25), Wesley Safadão comandou uma noite com a praça lotada, muita interação com a plateia e sucessos que colocaram todos para cantar e dançar. No sábado (26), Marcos & Belutti deram sequência à programação musical, enquanto Péricles encerrou a agenda de grandes shows no domingo.

Os grandes shows da Orquídea Fest Poá foram realizados em parceria com a iniciativa privada, por meio de patrocínios, sem utilização de recursos públicos. A parceria possibilitou a manutenção da entrada gratuita na pista com a doação de alimentos definidos para cada dia, reforçando o caráter solidário do evento e garantindo toneladas de alimentos que serão destinados às famílias da cidade que mais precisam.



Conexões e negócios

Além da programação cultural e musical, a Feira de Negócios foi um dos espaços que movimentaram a Orquídea Fest Poá. Para os expositores, a participação representou uma oportunidade de apresentar produtos e serviços, fortalecer a marca e estabelecer contato direto com o público.

De acordo com o gerente comercial da Concept Imóveis, Vinicius Nascimento, que participou pela segunda vez do evento, foi possível perceber a evolução da estrutura e a interação com os visitantes. “É a nossa segunda participação e estamos muito satisfeitos. Percebemos uma evolução na estrutura e, principalmente, uma interação muito boa com o público. A Orquídea Fest proporciona uma oportunidade diferente de apresentar a empresa, conversar diretamente com as pessoas e fortalecer nossa marca”, afirmou.

Para o presidente do Grupo Martins, Lourival Martins, o evento movimenta o turismo e destaca a força do município. Fizemos questão de participar da Orquídea Fest com o estande da Martins. Nossa sede fica aqui em Poá e temos um orgulho enorme disso. O evento movimenta o turismo e a economia da cidade, traz energia boa e mostra a força da comunidade. A Prefeitura e a organização estão de parabéns por realizar uma festa tão bonita”, acrescentou.

Flores em destaque

A exposição de flores também foi um dos pontos centrais da festa, reunindo produtores e orquidófilos de diferentes localidades. Para os expositores, participar do evento significa também manter viva uma tradição que faz parte da identidade de Poá.

Rodrigo Limpa, expositor de Poá, participou pela primeira vez e destacou o acolhimento recebido durante a festa. “Somos de Poá e, para nós, estar aqui tem um significado especial. O acolhimento, a organização e a forma como o público recebe os expositores fazem toda a diferença. É uma festa linda, que valoriza as flores e também as pessoas que trabalham para manter essa tradição viva”, afirmou.

Participando pela segunda vez, Anderson Hideki Shitara também ressaltou a ligação pessoal com a Orquídea Fest Poá. Segundo ele, a relação com o evento começou há cerca de 15 anos, quando frequentava a festa como visitante, e agora participa como expositor. “É o segundo ano que participo, mas minha história com a Orquídea Fest vem de muito antes. Participar como expositor é muito especial. É uma sensação de reencontro com uma tradição que sempre fez parte da história de Poá”, contou.

Público aprova a festa

Entre os visitantes, a diversidade da programação e a beleza da exposição também foram motivos de destaque. Moradora de Suzano, Karina Souza esteve na festa e disse ter ficado encantada com o espaço dedicado às flores. “Fiquei encantada com a beleza da exposição. É tudo muito bonito, organizado e cheio de detalhes. Vale muito a pena vir, conhecer as orquídeas e também aproveitar os outros espaços da festa. É uma programação que consegue agradar diferentes públicos”, afirmou.

Moradora do Conjunto Alvorada, Isabella Vasconcelos visitou a festa ao longo dos dias e contou que não perdeu nenhum dos shows musicais. “Eu gostei muito da festa. A exposição está muito bonita e a programação foi muito completa. Não perdi nenhum dos shows e foi muito bom poder acompanhar tudo de perto. É uma festa que reúne música, flores, gastronomia e diversão para a família”, disse.

Domingo de diversão

O último dia da Orquídea Fest também foi marcado por uma programação especial para as famílias. Mais de 40 mil pessoas passaram pela Praça de Eventos durante todo o dia, acompanhando atividades gratuitas como brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão-doce, trenzinho e apresentações da Patrulha Canina e do personagem Chiquinho. Para facilitar o acesso das famílias, no domingo foi liberada a gratuidade do transporte público municipal para crianças menores de 14 anos acompanhadas de um adulto.

Segurança e organização

Durante os cinco dias, a Prefeitura de Poá manteve uma operação especial de segurança, com atuação integrada da Guarda Civil Municipal, das Polícias Militar e Civil e de guardas municipais de cidades da região, por meio da Câmara Técnica de Segurança do Condemat+.

O efetivo da GCM foi reforçado e o patrulhamento intensificado nos arredores da Praça de Eventos, com apoio da cavalaria da Polícia Militar e monitoramento por drones.