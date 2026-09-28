Prefeitura conclui modernização de 100% da iluminação pública de Ferraz com lâmpadas de LED

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, concluiu a substituição de 100% das antigas lâmpadas amarelas convencionais da iluminação pública por modernas luminárias de LED. Ao todo, cerca de 13 mil pontos foram contemplados pela ação, que levou uma iluminação mais eficiente para diferentes regiões do município.

A conclusão do serviço marca um avanço na infraestrutura urbana da cidade. Com a substituição dos equipamentos, as vias públicas passam a contar com maior luminosidade e melhor visibilidade durante o período noturno, proporcionando condições mais adequadas de circulação para pedestres, motoristas, motociclistas e moradores.

Além de melhorar a iluminação das ruas, a tecnologia LED apresenta maior eficiência energética e maior durabilidade em comparação com os modelos convencionais. A mudança contribui para um sistema de iluminação pública mais eficiente, com equipamentos que demandam menor consumo de energia e possuem maior vida útil.

A troca das antigas lâmpadas amarelas por LED também representa uma transformação visual na iluminação das vias do município, que passam a contar com equipamentos mais modernos e eficientes. Esta iniciativa contempla pontos de diferentes bairros e reforça o trabalho da Secretaria de Serviços Urbanos na melhoria da infraestrutura urbana.

Com a conclusão de 100% do cronograma, a Prefeitura entrega à população uma rede de iluminação pública totalmente modernizada, contribuindo para mais visibilidade, conforto e qualidade de vida durante os deslocamentos noturnos.