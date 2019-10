Candidatos ao Conselho Tutelar de Itaquá pedem anulação de eleição

Candidatos do Conselho Tutelar de Itaquaquecetuba se reúnem e abrem um processo pedindo a anulação da eleição - realizada em 6 de outubro - por causa de irregularidades e falta de apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) da cidade.

Segundo alegações dos candidatos, houve boca de urna, má organização do CMDCA no dia da eleição, transporte ilegal, campanhas por meio das redes sociais - o que, segundo afirmações, era proibido - além de compra de voto. Uma impugnação foi elaborada e encaminhada ao Fórum de Itaquaquecetuba e ao Ministério Público (MP), segundo a advogada responsável pelo caso, Talita da Silva.

"Os candidatos levavam os eleitores em ônibus, vans particulares no dia da eleição. Todo mundo viu. Isso é ilegal. Estamos nos sentindo prejudicados por causa disso. É muita injustiça para ficarmos quietas. Temos provas”, disse a advogada.