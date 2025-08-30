Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 30 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Candidíase e emoções: como o estresse pode abrir caminhos para a proliferação do fungo

Entenda os fatores que podem impactar o início e a volta da infecção

28 agosto 2025 - 10h25Por Da Região
- (Foto: Divulgação)

Mais da metade das mulheres brasileiras já tiveram ao menos um episódio de candidíase durante a vida. É o que mostra pesquisa realizada pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), segundo a qual 59% das brasileiras relataram já ter enfrentado a vaginose bacteriana ou infestação fúngica. No cenário mundial, o impacto também é expressivo: de acordo com dados do Núcleo de Telessaúde Santa Catarina (2022), a candidíase acomete aproximadamente 138 milhões de mulheres todos os anos, com prevalência global estimada em 7% entre aquelas na faixa etária de 15 a 54 anos.

Trata-se de uma infecção provocada por um fungo que habita naturalmente o corpo humano, mas que, em determinadas condições, pode se multiplicar de forma inadequada e causar sintomas incômodos, como coceira, ardência e corrimento esbranquiçado. Embora muitas vezes seja erroneamente associada apenas à vida sexual, a candidíase vai além da intimidade e pode surgir em diferentes fases, como no período menstrual, e também pode afetar os homens.

O que nem sempre é percebido é que o emocional também tem grande peso no aparecimento e na recorrência da doença. Situações de estresse, ansiedade ou fragilidade do sistema imunológico criam condições ideais para que o fungo Candida albicans se multiplique e cause sintomas.

Segundo o ginecologista da Hapvida, André Buarque Lemos, corpo e mente estão diretamente conectados nesse processo. “Quando a pessoa enfrenta períodos prolongados de estresse, o organismo passa a liberar hormônios como o cortisol, que reduzem a eficiência das defesas naturais do corpo. Esse desequilíbrio abre espaço para a proliferação da Candida, que encontra assim o terreno favorável para o desenvolvimento”, detalha o especialista.

A flora vaginal, por exemplo, precisa se manter equilibrada para proteger a região íntima. No entanto, o excesso de ansiedade pode comprometer esse equilíbrio, elevando a produção de glicogênio vaginal, que serve de alimento para o fungo. Os impactos emocionais não aparecem apenas no sistema biológico. Em momentos de ansiedade intensa, é comum recorrer a hábitos que favorecem o surgimento da infecção, como o consumo excessivo de açúcar ou até mesmo a automedicação.

Para o psicólogo clínico Mateus Mendonça, compreender esse ciclo é fundamental. “A candidíase pode ser vista como um sinal de que o corpo e a mente estão sobrecarregados. Quando o abalo emocional se torna constante, ele prejudica a imunidade e aumenta a chance de recorrência do fungo”, aponta o profissional.

Embora os antifúngicos sejam amplamente utilizados, seu uso contínuo não é o ideal. O tratamento deve envolver, principalmente, mudanças no estilo de vida. Medidas simples podem reduzir os riscos: evitar roupas íntimas sintéticas, preferir calcinhas de algodão, manter uma alimentação equilibrada e, sobretudo, investir em técnicas de relaxamento. Exercícios físicos, meditação, yoga e apoio psicológico são importantes aliados.

O ginecologista André Buarque reforça que "lidar com a candidíase vai além de apenas controlar o fungo; é preciso fortalecer o corpo por completo. Isso significa dar atenção à saúde da mente, visto que ela influencia diretamente o bem-estar íntimo." Dessa forma, entender a ligação entre sentimentos e a candidíase é fundamental para que ambos os sexos consigam encarar não só os sinais, mas também as origens mais intrínsecas desse problema tão frequente.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Alto Tietê fecha os sete meses do ano com queda de 56% no saldo de empregos
Região

Alto Tietê fecha os sete meses do ano com queda de 56% no saldo de empregos

Último final de semana da 32ª Expo Aflord terá shows, gastronomia e o 1&ordm; concurso Miss Batian
Região

Último final de semana da 32ª Expo Aflord terá shows, gastronomia e o 1º concurso Miss Batian

Ferraz realiza 1° JOGOMAT com alunos da rede municipal dos anos finais
Região

Ferraz realiza 1° JOGOMAT com alunos da rede municipal dos anos finais

Estação da CPTM recebe ação do 'Agosto Lilás' em Ferraz
Região

Estação da CPTM recebe ação do 'Agosto Lilás' em Ferraz

Dutra tem mudanças no trânsito no fim de semana para içamento de vigas de 170 toneladas do Rodoanel
São Paulo

Dutra tem mudanças no trânsito no fim de semana para içamento de vigas de 170 toneladas do Rodoanel

Semana da Educação Infantil se encerra com alunos realizando vivência de leitura
Região

Semana da Educação Infantil se encerra com alunos realizando vivência de leitura