Canil da GCM de Ferraz faz apresentação em creche conveniada

O canil da Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos (GCM) realizou na manhã desta terça-feira, dia 11, uma apresentação especial para as 130 crianças do Centro de Educação Infantil (CEI) Pastorinhas, no Jardim São João, que vibravam e batiam palmas para cada performance feita pelo cão Hórus e o seu instrutor Rodolfo. As crianças de zero a quatro anos ficaram empolgadas com as apresentações feitas pelo grupo formado pelo encarregado Oliveira, Rodolfo e Néri.

Entre as demonstrações foram feitas o “esconde-esconde” para que o cão achasse onde o objeto estava escondido em diversas caixas espalhadas. A última parte da apresentação foram demonstrações do cão pulando o círculo e passando entre os obstáculos. As crianças interagiam e eram convidadas a participar também.

Para o encarregado Oliveira, da GCM, as apresentações são uma forma de cultivar o civismo e a cidadania, desde pequeno. Para a diretora da CEI, Ana Paula Teixeira, todos os anos a GCM realiza uma demonstração e todo ano é um verdadeiro sucesso com as crianças: “Elas gostam muito e só tenho a agradecer pela parceria”, afirmou ela. O canil da GCM integra a corporação e a Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil do município.