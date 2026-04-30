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Jornal Diário de Suzano - 30/04/2026
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Transporte

CPTM terá alteração na circulação no feriado prolongado do Dia do Trabalho

As alterações ocorrem para obras de melhoria e modernização

30 abril 2026 - 13h00Por Agência SP
A circulação terá intervalos praticados em domingos e feriados.A circulação terá intervalos praticados em domingos e feriados. - (Foto: Agência SP)

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas entre sexta-feira (1º), sábado (2) e domingo (3), para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea. Confira o que muda:

Sexta-feira (1º)

– A circulação terá intervalos praticados em domingos e feriados.

Linha 10-Turquesa
– Entre 4h e 6h e das 9h às 18h, os trens circulam em ambos os sentidos pela plataforma 2 nas estações Ribeirão Pires e Guapituba, devido à manutenção na rede aérea.

Linha 11-Coral
– Do início da operação até 8h, o embarque e desembarque dos trens em ambos os sentidos ocorrerão pela plataforma 2 nas estações Corinthians-Itaquera, Dom Bosco e José Bonifácio para inspeção preventiva na via permanente.

– Das 14h às 18h e das 23h30 até o fim da operação comercial, os embarques e desembarques na estação Brás serão feitos pela plataforma 4, em ambos os sentidos. As mudanças são necessárias para a realização de inspeção e manutenção na rede aérea.

Linha 12-Safira
– Durante toda a operação comercial, os trens circulam em ambos os sentidos pela plataforma 1 nas estações Engenheiro Manoel Feio e Itaquaquecetuba, devido à manutenção na via permanente e retirada de lastro e dormentes inservíveis.

Expresso Aeroporto
– O intervalo do Expresso Aeroporto será de 1h durante toda a operação, devido às obras na linha 11-Coral.

Sábado (2)

– A circulação terá intervalos praticados para o dia.

Linha 10-Turquesa
– Das 22h até o fim da operação, o embarque e o desembarque de passageiros, em ambos os sentidos, na estação Capuava acontecerão pela plataforma 2. A alteração é necessária para carga de dormentes inservíveis.

Linha 11-Coral
– Entre 23h30 e 24h, os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 3 na estação Suzano e, na estação Calmon Viana, pela plataforma 1. No trecho, haverá pintura da passarela metálica na estação Calmon Viana.

Domingo (3)

– A circulação terá intervalos praticados em domingos e feriados.

Linha 10-Turquesa
– Entre 4h e 6h, os trens circulam em ambos os sentidos pela plataforma 2 na estação Capuava, devido à manutenção na rede aérea e carga de dormentes inservíveis.

– Das 8h às 17h, os trens não circulam entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Luz, para manutenção das chaves seccionadoras no trecho. Como opção para chegar à estação terminal, o passageiro pode utilizar a Linha 11-Coral.

Linha 11-Coral
– Das 4h às 6h, todos os trens finalizam a viagem na estação Guaianases. Para prosseguir, os passageiros deverão trocar de composição. Para seguir sentido Estudante, o passageiro deverá embarcar na plataforma 1, já quem segue sentido Palmeiras-Barra Funda deve utilizar a plataforma 4. No mesmo período, o embarque e desembarque dos trens em ambos os sentidos ocorrerão pela plataforma 1 nas estações Corinthians-Itaquera, Dom Bosco e José Bonifácio. As alterações operacionais são necessárias para inspeção na via permanente.

– Das 8h às 20h, os trens irão circular pela plataforma 3 na estação Suzano para modernização na via permanente.

Expresso Aeroporto
– O intervalo do Expresso Aeroporto será de 1h durante toda a operação, devido às obras na linha 11-Coral.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,2 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 53,5 mil km, ou 1,3 volta em torno da Terra, em 1.551 viagens programadas. Juntas, as quatro linhas da CPTM somam 142 km de extensão, dos quais 74 km estão na capital paulista, que também conta com 18 estações do total de 41. A CPTM atende os moradores de 12 municípios, incluindo a capital.

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