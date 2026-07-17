Carreta da Dignidade encerra atendimentos em Poá no próximo dia 20

A Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, encerra na próxima segunda-feira (20) os atendimentos da Carreta da Dignidade, iniciativa que, ao longo das últimas semanas, levou acolhimento, orientação social, serviços de saúde e ações de promoção da cidadania à população em situação de rua e de extrema vulnerabilidade social. Instalada no Terminal Rodoviário Pedro Fava, na Cidade Kemel, a unidade móvel consolidou uma importante estratégia de descentralização dos serviços públicos, aproximando o atendimento de quem mais necessita.

Realizada em parceria com o Grupo E Social, a ação reforçou a rede municipal de proteção social ao oferecer, de forma itinerante, atendimento humanizado e acesso facilitado a serviços essenciais, beneficiando pessoas que, muitas vezes, enfrentam dificuldades para acessar os equipamentos públicos de maneira convencional.

A escolha da Cidade Kemel integrou a estratégia da administração municipal de ampliar a oferta de serviços socioassistenciais em regiões de maior demanda. Localizado na divisa com Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e a capital paulista, o bairro concentra intenso fluxo de pessoas e apresenta características que justificam a presença de ações voltadas ao fortalecimento da assistência social.

Durante o período de funcionamento, a Carreta da Dignidade ofereceu banhos quentes, distribuição de kits de higiene pessoal, acolhimento, orientação social e encaminhamentos para programas e serviços públicos, além de oportunidades de qualificação profissional, contribuindo para a promoção da autonomia, da cidadania e da reconstrução de vínculos sociais.

Saúde integrada

A iniciativa contou ainda com a participação da Secretaria Municipal de Saúde, que disponibilizou testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e tuberculose, ações de conscientização e disponibilização de implantes contraceptivos (Implanon), realização de curativos e encaminhamentos ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), ampliando o cuidado integral às pessoas atendidas.

Para o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Wellington Alves Teixeira, a ação cumpriu seu principal objetivo ao aproximar o poder público da população mais vulnerável.

"A Carreta da Dignidade demonstrou que, quando o atendimento chega até as pessoas, conseguimos ampliar o acesso aos direitos e oferecer um acolhimento mais humanizado. Encerramos essa etapa com a certeza de que muitas vidas foram alcançadas por meio da orientação, dos serviços prestados e da escuta qualificada. Foi uma experiência muito positiva, que fortaleceu nossa rede de assistência social e reafirma o compromisso da Prefeitura com quem mais precisa", disse.

O prefeito Saulo Souza destacou que a iniciativa reforça a política de inclusão social desenvolvida pela administração municipal e evidencia a importância de levar os serviços públicos para mais perto da população.

"A Carreta da Dignidade deixa um importante legado para Poá. Mais do que oferecer serviços, ela levou respeito, cuidado e esperança às pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Nossa gestão acredita que uma cidade mais justa se constrói com políticas públicas que enxergam cada cidadão e garantem acesso aos seus direitos. Seguiremos investindo em ações que fortaleçam a assistência social e promovam dignidade para quem mais precisa", ressaltou.

Atendimento permanente

Mesmo com o encerramento das atividades da unidade móvel, a Prefeitura de Poá mantém uma estrutura permanente de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua, localizada na Rua Vicente Guida, nº 153, na região central da cidade. No espaço, os acolhidos recebem atendimento humanizado, cinco refeições diárias, dormitório, banho, produtos de higiene pessoal e doação de roupas, garantindo proteção social e condições dignas de atendimento.