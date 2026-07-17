Obras de ampliação da EMEB Gustavo Zancheta chegam na etapa de cobertura

A Secretaria de Obras de Ferraz de Vasconcelos segue acompanhando o avanço da ampliação da Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Gustavo Zancheta. A construção das duas novas salas de aula e dos dois banheiros chegou a mais uma etapa importante, com a conclusão da alvenaria dos novos ambientes.

Nesta fase da obra, as equipes executam as vigas estruturais que darão sustentação à laje de cobertura, etapa que antecede a instalação do teto de ampliação. Paralelamente, também terá início a passagem dos conduítes da rede elétrica, preparando a estrutura para as próximas fases da obra.

Outro avanço importante foi a conclusão dos serviços de esgotamento da área, garantindo que a construção siga sem interferências. Após a execução da laje, os trabalhos continuarão com as instalações hidráulicas e elétricas, dando sequência ao cronograma da ampliação.

A intervenção integra os investimentos da Prefeitura na modernização da rede municipal de ensino, ampliando a estrutura da unidade escolar para oferecer mais conforto, funcionalidade e melhores condições de aprendizagem aos estudantes.

Segundo o secretário de Obras, Eduardo Paiva, cada fase concluída representa um passo importante para a entrega da nova estrutura. "Estamos acompanhando de perto o andamento dos serviços para garantir uma obra de qualidade, que trará mais espaço e melhores condições para toda a comunidade escolar", destacou.