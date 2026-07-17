Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 17 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 17/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Obras

Obras de ampliação da EMEB Gustavo Zancheta chegam na etapa de cobertura

Construção das novas salas de aula e banheiros segue com preparação da estrutura que receberá a laje

17 julho 2026 - 14h27Por de Ferraz
Construção das novas salas de aula e banheiros segue com preparação da estrutura que receberá a lajeConstrução das novas salas de aula e banheiros segue com preparação da estrutura que receberá a laje - (Foto: Vinicius Cavalcante/ SecomFV)

A Secretaria de Obras de Ferraz de Vasconcelos segue acompanhando o avanço da ampliação da Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Gustavo Zancheta. A construção das duas novas salas de aula e dos dois banheiros chegou a mais uma etapa importante, com a conclusão da alvenaria dos novos ambientes.

 

Nesta fase da obra, as equipes executam as vigas estruturais que darão sustentação à laje de cobertura, etapa que antecede a instalação do teto de ampliação. Paralelamente, também terá início a passagem dos conduítes da rede elétrica, preparando a estrutura para as próximas fases da obra.

 

Outro avanço importante foi a conclusão dos serviços de esgotamento da área, garantindo que a construção siga sem interferências. Após a execução da laje, os trabalhos continuarão com as instalações hidráulicas e elétricas, dando sequência ao cronograma da ampliação.

 

A intervenção integra os investimentos da Prefeitura na modernização da rede municipal de ensino, ampliando a estrutura da unidade escolar para oferecer mais conforto, funcionalidade e melhores condições de aprendizagem aos estudantes.

 

Segundo o secretário de Obras, Eduardo Paiva, cada fase concluída representa um passo importante para a entrega da nova estrutura. "Estamos acompanhando de perto o andamento dos serviços para garantir uma obra de qualidade, que trará mais espaço e melhores condições para toda a comunidade escolar", destacou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ferraz de Vasconcelos e Nova Escola lançam ferramenta de IA para professores
Ferraz

Ferraz de Vasconcelos e Nova Escola lançam ferramenta de IA para professores

Defesa Civil de Arujá realiza simulação de incêndio para testar equipamentos e capacitar agentes
Região

Defesa Civil de Arujá realiza simulação de incêndio para testar equipamentos e capacitar agentes

Poá lança edital com financiamento de até R$ 25 mil para projetos ambientais
Região

Poá lança edital com financiamento de até R$ 25 mil para projetos ambientais

Alto Tietê tem 81 vagas de estágio para alunos do ensino técnico na rede estadual
Região

Alto Tietê tem 81 vagas de estágio para alunos do ensino técnico na rede estadual

Transporte coletivo de Ferraz conta com frota moderna, acessível e com 75% dos veículos renovados
Mobilidade Urbana

Transporte coletivo de Ferraz conta com frota moderna, acessível e com 75% dos veículos renovados

Região do Alto Tietê tem 146 vagas de emprego disponíveis nos PATs
Emprego

Região do Alto Tietê tem 146 vagas de emprego disponíveis nos PATs