Operação Saturação reforça segurança com ações estratégicas da GCM em bairros de Poá

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá realizou a Operação Saturação com o objetivo de intensificar o policiamento preventivo em bairros com maior incidência de crimes contra o patrimônio. A ação ocorreu nesta quinta-feira (16) de forma estratégica e concentrada na Vila Lúcia, Jardim América, Cidade Kemel, Obelisco, Jardim Medina e Jardim Ivonete, reunindo um número maior de equipes e viaturas para a realização de bloqueios, abordagens a pessoas e fiscalização de veículos.

Durante a operação, os agentes promoveram pontos de bloqueio em locais estratégicos, realizaram abordagens preventivas e reforçaram o patrulhamento ostensivo nas vias de maior circulação. A iniciativa tem como foco coibir a prática de roubos de veículos e roubos a transeuntes, além de ampliar a presença da GCM nas ruas e fortalecer a sensação de segurança da população.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Urbana, Comandante Ferreira, a Operação Saturação faz parte de um planejamento contínuo de combate à criminalidade e prevenção de delitos. "Estamos direcionando o efetivo e as viaturas para as regiões que demandam maior atenção, com base em análises dos indicadores de segurança. A presença ostensiva da Guarda, aliada às abordagens e bloqueios, contribui para inibir a ação de criminosos e garantir mais tranquilidade aos moradores", destacou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou que a segurança pública é uma das prioridades da administração municipal e que o investimento em ações integradas tem fortalecido o trabalho da GCM. "Estamos ampliando a presença da Guarda nas ruas, investindo em tecnologia, equipamentos e planejamento para proteger a população. Operações como essa demonstram nosso compromisso em tornar Poá uma cidade cada vez mais segura, levando mais tranquilidade para quem mora, trabalha e circula pelo município", afirmou.

Saulo Souza também destacou que os investimentos realizados pela administração municipal já refletem nos indicadores de segurança pública. "Os dados do primeiro quadrimestre de 2026 demonstram que Poá está no caminho certo, com uma redução de quase 47% nos roubos e de quase 64% nos roubos de veículos em comparação com o mesmo período de 2024. Esses resultados são fruto dos investimentos que estamos fazendo em tecnologia, estrutura, inteligência e na valorização das nossas forças de segurança. Além do trabalho que está sendo feito pelas nossas equipes. Seguiremos trabalhando para que a população tenha uma cidade cada vez mais segura", afirmou.