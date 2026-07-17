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Jornal Diário de Suzano - 17/07/2026
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Poá

Saulo Souza e Flavia Souza certificam participantes do 'Projeto Gestante'

Iniciativa desenvolvida nos Cras oferece orientações sobre gestação, maternidade e cuidados com o bebê, além da entrega de kit completo de enxoval às futuras mães

17 julho 2026 - 14h38Por de Poá
Iniciativa desenvolvida nos Cras oferece orientações sobre gestação, maternidade e cuidados com o bebê, além da entrega de kit completo de enxoval às futuras mãesIniciativa desenvolvida nos Cras oferece orientações sobre gestação, maternidade e cuidados com o bebê, além da entrega de kit completo de enxoval às futuras mães - (Foto: Divulgação/Luan Ibraim - Secom Poá)

Garantir acolhimento, informação e mais segurança para as futuras mães é o objetivo do Projeto Gestante, desenvolvido pela Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e do Fundo Social. Nesta quinta-feira (16), as participantes que concluíram mais uma edição da iniciativa receberam certificados e kits completos de enxoval em cerimônia realizada na Praça de Eventos. O programa é desenvolvido nos Cras Calmon Viana, São José, Kemel e Vila Jaú e promove encontros voltados à preparação para a maternidade e aos cuidados com o bebê.

Ao longo da formação, as gestantes recebem orientações sobre gestação, parto, amamentação, desenvolvimento infantil, fortalecimento dos vínculos familiares e acesso aos serviços da rede municipal de assistência e saúde. Como parte da iniciativa, também são contempladas com um kit completo de enxoval composto por roupas, manta, carrinho de bebê e outros itens, contribuindo para oferecer mais tranquilidade às famílias nesse momento tão importante.

O prefeito Saulo Souza ressaltou que o projeto faz parte das ações da administração voltadas ao fortalecimento da primeira infância e ao cuidado com as famílias desde o início da gestação. "Cuidar das mães é cuidar do futuro da nossa cidade. O Projeto Gestante representa uma política pública que acolhe, orienta e acompanha essas mulheres em um dos momentos mais importantes de suas vidas. Nosso compromisso é garantir que cada criança tenha um começo de vida mais saudável e cercado de cuidado", afirmou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, destacou que o projeto vai além da entrega do enxoval. "Além do benefício material com a entrega de kits completos, oferecemos acolhimento, informação e apoio. Criamos um espaço onde as futuras mães podem compartilhar experiências, esclarecer dúvidas e construir uma rede de apoio para viver a maternidade com mais segurança e confiança", ressaltou.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Wellington Alves Teixeira, explicou que o atendimento às famílias continua após o encerramento do curso. "O Projeto Gestante é uma porta de entrada para uma rede permanente de proteção social. Após a conclusão da formação, essas famílias continuam sendo acompanhadas pelo programa Criança Feliz, garantindo suporte ao desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida", destacou.

Gestantes aprovam o projeto

Grávida de sete meses do pequeno Arthur, Keilandy, participante do Cras Calmon Viana, contou que o projeto superou suas expectativas. Segundo ela, além das orientações recebidas durante os encontros, a troca de experiências com outras gestantes trouxe mais tranquilidade para a chegada do bebê.

Já Esther Nunes, grávida de oito meses de Ana Carolinna e participante do Cras Kemel, afirmou que a iniciativa foi essencial para esclarecer dúvidas sobre a maternidade. Ela também destacou o acolhimento recebido durante todo o curso e disse que se sente muito mais preparada para a chegada da filha.

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