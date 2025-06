Católicos são 40,57%; evangélicos se aproximam com 35,16% da população

O número de Católicos no Alto Tietê segue a frente das demais religiões, com 570.310 fiéis, o que representa 40,57% do total da população, conforme novos dados do IBGE divulgados na semana passada.

Apesar de estar a frente, o número de Evangélicos segue bem próximo, com 494.322, o que representa 35,16%. E nas cidades de Itaquá e Ferraz, o total de evangélicos já supera o de católicos.

Em Itaquá a diferença é de 3.693. E em Ferraz é de 3.825. A cidade de Suzano tem maioria de Católicos, que somam 104.789, enquanto os evangélicos são 96.118.

Na lista das principais cidades da região, Mogi tem a maioria de Católicos, que somam 168.480 e os evangélicos são 127.136.

E em Poá, há quase um empate, com 34.915 católicos e 34.702 evangélicos.

Outros dados

Nos dados sobre religião apresentados pelo IBGE no Censo 2022, divulgados na semana passada, há números sobre outras crenças.

Depois do catolicismo e evangélicos, a categoria “outras religiões” aparece em terceiro, com 7,82% do total, somando 110.051.

O IBGE não especifica quais seriam “outras religiões”, mas se enquadram por exemplo o budismo.

Em quarto e quinto lugar, com percentuais quase iguais, estão aqueles “sem religião” e espíritas. Sem religião somam 176.410 pessoas, o que representa 2,38%. E os espíritas são 2,14% do total, somando 30.115.

Em último está a população que segue religiões de matriz africana, ou umbanda ou candomblé, que somam 24.451, ou 1,73%.

Brasil

O percentual de evangélicos no Brasil bateu recorde e chegou a 26,9% da população. No último Censo, em 2010, 21,6% dos brasileiros se declaravam evangélicos – o que mostra um aumento de 5,2 pontos percentuais. Em 1890, quando se começou a ter estatística sobre este grupo, apenas 1% da população se declarava evangélica. Já o número de católicos chegou ao menor patamar da história: 56,7% dos brasileiros. Eles já foram 99,7% em 1872.