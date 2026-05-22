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Jornal Diário de Suzano - 22/05/2026
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Região

Centro Oncológico Mogi promove encontro do Projeto Guerreiras com foco em acolhimento emocional

Iniciativa é direcionada a pacientes que enfrentam o câncer e busca oferecer um espaço de escuta

22 maio 2026 - 19h09Por da Reportagem Local
Centro Oncológico Mogi das Cruzes está localizado na Rua Dr. Osmar Marinho CoutoCentro Oncológico Mogi das Cruzes está localizado na Rua Dr. Osmar Marinho Couto - (Foto: Divulgação)

O Centro Oncológico Mogi das Cruzes promoverá nesta segunda-feira (25), às 9 horas, o 11º encontro do Projeto Guerreiras Convida para a Luta com uma temática especial, voltada ao acolhimento emocional, reflexão e autoconhecimento por meio da Constelação Familiar. 

A iniciativa é direcionada a pacientes que enfrentam o câncer e busca oferecer um espaço de escuta, cuidado e fortalecimento emocional.

A proposta do encontro é proporcionar uma experiência de conexão interior, permitindo às participantes compreenderem, com mais profundidade, relações, emoções e padrões que podem impactar diretamente a saúde emocional e o bem-estar durante o processo de tratamento.

O evento contará com a participação da Dra. Elizabeth Konta, médica ginecologista e obstetra, pós-graduanda em Constelação Sistêmica e com ampla experiência em Eneagrama, além da Dra. Cristina Rodrigues Saraceni, médica ginecologista com formação em Medicina do Estilo de Vida.

A ação acontecerá às 9h, no Centro Oncológico Mogi das Cruzes, localizado na Rua Dr. Osmar Marinho Couto, 78, Alto do Ipiranga. A participação é gratuita.

Inscrição e informações pelo WhatsApp: (11) 5464-3475.

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