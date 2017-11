Centros de Estudos de Línguas do Alto Tietê estão com inscrições abertas para novas turmas

Os estudantes da rede estadual do Alto Tietê interessados em aprender um novo idioma em 2018, já podem fazer a matrícula no Centro de Estudo de Línguas (CEL) mais próximo – veja lista abaixo. Em Suzano, o interessado pode ir até a Escola Estadual Professor Raul Brasil, localizada na Rua Otávio miguel da Silva, 52, no Parque Suzano. São mais de 200 unidades no Estado com cursos gratuitos de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e japonês. As ofertas de aulas/idiomas variam de acordo com a região e o nível.

O cadastro é presencial e alunos menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais. Os cursos são organizados em seis semestres (ou 3 anos), com aulas quatro vezes por semana no contraturno do horário regular e abertos a partir do 7º ano do Ensino Fundamental. A única exceção é o de inglês, cuja carga é anual e para o Ensino Médio.

O plano de estudo dos CELs tem foco na conversação em situações do cotidiano e mercado de trabalho. O rendimento é avaliado em provas escritas e orais em sala de aula. Outra vantagem: além do certificado, as notas e a carga horária são incluídas no histórico escolar e podem ajudar para comprovação de proficiência.

On-line e a distância

A Secretaria da Educação do Estado também oferece cursos de línguas on-line e a distância. Inglês, espanhol e Libras (Língua Brasileira de Sinais) são as opções para alunos do Ensino Médio regular e Jovens e Adultos (EJA). Não é preciso fazer matrícula antecipada. Basta informar o número do RA – registro do aluno no endereço.