Chuva danifica sistema de delegacias e vítimas precisam fazer 'peregrinação'

O temporal que caiu no Alto Tietê e castigou a região traz outras consequências. As delegacias de Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano estão com problemas para registrar boletins de ocorrência. (B.Os). O DS esteve de manhã na Delegacia Central e uma vítima relatou a 'peregrinação' para registrar uma ocorrência.

Em Suzano, o sistema apresentou problemas durante a chuva, por volta das 17 horas. O plantão da noite não conseguiu registrar nenhum B.O, em virtude dos danos causados por causa do temporal.

A situação foi igual em Ferraz de Vasconcelos. Houve demora para elaborar o registro do encontro do corpo de uma mulher, que foi arrastada pela enxurrada e encontrada morta por afogamento dentro de uma empresa, no bairro Tanquinho.

O caos causado pela chuva não só afetou o trânsito de Poá. A delegacia da cidade também ficou sem sistema e, por isto, o problema afetou também o registro de ocorrências.

Por outro lado, a unidade central de Itaquaquecetuba não apresentou nenhum problema e os atendimentos estão tranquilos na manhã desta quinta-feira, 9.