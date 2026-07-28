Circuito das Artes transforma o Parque Centenário em um grande espaço de cultura, lazer e diversão

O Parque Centenário da Imigração Japonesa, em Mogi das Cruzes, receberá no dia 2 de agosto (domingo), o Circuito das Artes, um evento gratuito que promete um dia inteiro de cultura, entretenimento e diversão para toda a família.

As atividades começam às 8h e seguem até as 18h, oferecendo uma programação diversificada para crianças, jovens, adultos e idosos. O parque está localizado na Av. Francisco Rodrigues Filho, s/n – Cezar de Souza, Mogi das Cruzes.

O espaço contará com dois ambientes principais. No Palco Circuito das Artes, o público poderá acompanhar apresentações de dança, música, teatro, capoeira, fanfarra, manifestações folclóricas e exibição de curtas-metragens ao longo de todo o dia.

Já a Arena Circuito das Artes será dedicada às atividades interativas e recreativas, reunindo oficinas culturais, atrações circenses, personagens temáticos, brinquedos infláveis, atividades folclóricas, oficinas de jogos e brincadeiras, e diversas experiências para crianças e suas famílias.

Entre os destaques da programação estão espetáculos teatrais, a apresentação da Combuca Band Circo, intervenções com artistas em pernas de pau, bonecos animados, cosplayers e super-heróis. O público também poderá conferir a Dança do Dragão, apresentada pela Academia Shaolin Valinhos; o tradicional Taiko, com o grupo Mizuho Wadaiko; e a Oficina de Jogos do Mundo, que convida crianças e adultos a conhecerem brincadeiras tradicionais de diferentes culturas por meio de atividades lúdicas e interativas. O encerramento ficará por conta da Banda Combo.

O evento também oferecerá gratuitamente ações de saúde e bem-estar, incluindo aferição de pressão arterial, avaliação física, avaliação nutricional e quick massage, além de contar com ambulância UTI Móvel durante todo o período da programação.

Patrocinado pela Niterra do Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e realizado pelo Instituto Eco Ambiental e Social, com o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, através da Secretaria de Cultura. O Circuito das Artes tem como objetivo democratizar o acesso à cultura, incentivar artistas e grupos da região e proporcionar experiências culturais gratuitas para toda a comunidade.

Serviço

Circuito das Artes

Data: Domingo, 2 de agosto

Horário: Das 8h às 18h

Local: Parque Centenário da Imigração Japonesa

Endereço: Av. Francisco Rodrigues Filho, s/n – Cezar de Souza – Mogi das Cruzes

Entrada: Gratuita

Informações: https://www.circuitoartes.com.br

Programação do Palco

8h às 9h - Atividades Corporais (Saúde e Bem-Estar).

8h às 18h - Exibição de curtas-metragens nos intervalos das apresentações.

9h às 9h30 - Grupo de Capoeira Zimbabwe Brasil.

9h30 às 10h - Fanfarra Fandeower da E.E. Deodato Wertheimer.

10h às 10h15 - Centro de Artes Luciana Campos.

10h15 às 10h25 - Midori Odori.

10h25 às 10h55 - ONG Super Nova para Crianças e Adolescentes Atípicos.

10h55 às 11h05 - Escola de Artes AJPS (Dança).

11h05 às 11h15 - Studio Cairo.

11h15 às 11h25 - Ubuntu Escola de Dança.

11h25 às 11h35 - Sintonia Escola de Artes.

11h35 às 12h35 - A Fantástica Fábrica de Chocolates (Peça teatral).

12h35 às 12h40 - Centro Artístico Santa Rita de Cássia.

12h40 às 12h55 - Wings Dance.

12h55 às 13h10 - Espaço de Dança Fabinho Vicente.

13h10 às 14h10 - Guerreiras do K-Pop (Peça teatral).

14h10 às 14h25 - Centro de Artes Creative Dancer.

14h25 às 14h40 - Companhia Artística Mayara Rezende.

14h40 às 14h55 - Estúdio de Dança Bruna Viana.

14h55 às 15h10 - Fernanda Moretti – Arte do Movimento.

15h10 às 15h25 - Projeto Mogi City Breaking.

15h25 às 15h35 - Center Ballet Studio de Dança

15h35 às 16h05 - Dança do Dragão – Academia Shaolin Valinhos.

16h05 às 16h35 - Taiko – Mizuho Wadaiko.

17h às 18h - Banda Combo.

Programação da Arena

8h às 18h30 - Ambulância UTI Móvel.

10h às 12h e das 14h às 17h - Caricaturas.

10h às 12h e das 13h às 17h - Oficinas circenses com a Combuca Band Circo, incluindo malabares com claves, swings poi, bolinhas, pratos de equilíbrio, paninhos chineses, lenços, diabolôs, bambolês, pés de lata e pernas de pau.

10h às 18h

• Oficinas culturais com pintura facial, esculturas de balões e desenhos para colorir.

• Brinquedos infláveis gratuitos.

• Aferição de pressão arterial, avaliação física, avaliação nutricional e quick massage.

• Plataforma 360º.

10h30 às 11h10, 13h às 13h40, 14h40 às 15h20 e 16h às 16h40

• Atividades circenses com Pimmi e Margarete nas pernas de pau.

• Performance de bonecos animados.

• Atividades circenses com os personagens Sombras Sr. Gaston e Srta. Colombine.

• Atividades com super-heróis.

• Intervenções performáticas com personagens cosplay.

11h às 11h30, 12h às 12h30, 13h às 13h30 e 14h30 às 15h - Apresentações da Combuca Band Circo, unindo música e atividades circenses.

12h às 17h - Atividades folclóricas com Andréia Celegato, incluindo ciranda de roda, balangandã, bolhas de sabão, pião, brincadeiras com parachutes e futebol na saia.

12h às 17h - Oficina de Jogos do Mundo (Jogos e Brincadeiras).