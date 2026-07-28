Defesa Civil alerta para chuva e ventos de até 90km/h na região

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a chegada de uma nova frente fria que deverá provocar chuvas fortes e intensas rajadas de vento entre quarta-feira (29) e quinta-feira (30) em todo o território paulista.

A maior atenção está relacionada à intensidade dos ventos. Na Região Metropolitana de São Paulo, que inclui o Alto Tietê, e na Baixada Santista, as rajadas poderão chegar a valores próximos aos 90km/h. Nas demais regiões do estado, são esperados ventos que podem superar os 70km/h em algumas áreas, especialmente durante a passagem da frente fria e nos locais onde houver formação de tempestades.

Além dos ventos, o avanço do sistema deverá provocar pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas por descargas elétricas. No Litoral, aumentam os riscos para ressaca e agitação marítima.

A combinação desses fenômenos aumenta o risco de queda de árvores, destelhamentos, danos em estruturas vulneráveis, interrupções no fornecimento de energia elétrica e transtornos na mobilidade urbana. Na Baixada Santista, as condições também exigem atenção para possíveis impactos nas operações portuárias.

Estado e municípios em prontidão para pronta resposta

Como medida preventiva, na tarde desta terça-feira (28), a Defesa Civil do Estado realizará uma reunião com as Defesas Civis Regionais e Municipais para apresentar o cenário meteorológico e alinhar as ações de prontidão, preparação e resposta.

O objetivo é antecipar a mobilização das estruturas locais, revisar os protocolos de atendimento e garantir que equipes e recursos estejam preparados para atuação imediata caso sejam registradas ocorrências durante a passagem da frente fria.

Entre quarta e quinta-feira, o Gabinete de Crise estará ativado presencialmente, reunindo órgãos e instituições do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil além das concessionárias de energia elétrica e serviço de abastecimento de água, para acompanhamento permanente das condições meteorológicas, dos serviços essenciais e das ocorrências registradas no território paulista.

A atuação integrada permite que eventuais necessidades dos municípios sejam identificadas rapidamente e que recursos estaduais possam ser mobilizados de acordo com a evolução do cenário.

Atenção aos ventos

A Defesa Civil reforça que, durante as rajadas, a população deve evitar áreas arborizadas e não estacionar veículos sob árvores. Também é importante manter distância de estruturas metálicas, coberturas frágeis, placas, outdoors e objetos que possam ser arrancados ou arremessados pelo vento.

Objetos soltos em quintais, varandas e áreas externas devem ser recolhidos ou fixados. Durante tempestades com raios, a recomendação é buscar abrigo em local seguro e evitar áreas abertas.

Nas rodovias, os motoristas devem redobrar a atenção, principalmente diante da possibilidade de queda de árvores e objetos sobre a pista e de redução da visibilidade durante as pancadas de chuva.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil permanecerá acompanhando a evolução da frente fria e poderá emitir novos alertas conforme a intensificação das condições meteorológicas. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.