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Jornal Diário de Suzano - 28/07/2026
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Região

Festival Carnívoros aposta em churrasco premium all inclusive e show de Luana Camarah em Mogi

Evento acontece no dia 1º de agosto, no Bunkyo Centro Esportivo, reunindo mais de 20 cortes premium, bebidas liberadas, grandes atrações musicais e ação beneficente em prol do Projeto Only Way

28 julho 2026 - 19h14Por da Reportagem Local
Evento acontece no dia 1º de agosto, no Bunkyo Centro EsportivoEvento acontece no dia 1º de agosto, no Bunkyo Centro Esportivo - (Foto: Divulgação)

Mais de 20 cortes de carnes premium preparados por assadores especializados, bebidas liberadas durante todo o evento, música ao vivo e um ambiente pensado para quem aprecia um bom churrasco. Essa é a proposta do Festival Carnívoros 2026, que acontece no dia 1º de agosto (sábado), das 13h às 19h, no Bunkyo Centro Esportivo, localizado na Avenida Japão, 5.919, Porteira Preta, em Mogi das Cruzes. Em formato all inclusive, o festival convida o público a viver uma experiência gastronômica completa, reunindo sabores, entretenimento e solidariedade em um único lugar.

O grande diferencial do Carnívoros é proporcionar uma verdadeira imersão no universo do churrasco. Durante seis horas, o público poderá circular livremente entre as estações gastronômicas e degustar diferentes cortes preparados na brasa por chefs e assadores especializados. O cardápio reúne mais de 20 tipos de carnes, entre elas ancho, bife de tiras, picanha, choripan, cordeiro, varal de aves, hambúrguer artesanal e outras especialidades preparadas especialmente para o evento.

Além das carnes premium, o ingresso garante uma experiência all inclusive, com bebidas servidas durante todo o festival. A proposta é que cada visitante aproveite o evento no seu ritmo, experimentando diferentes cortes, acompanhamentos e técnicas de preparo, em um ambiente pensado para reunir famílias, grupos de amigos e apaixonados por churrasco.

Muito além do churrasco
Enquanto o público percorre as estações gastronômicas, o palco recebe atrações musicais durante toda a tarde. Os shows começam às 13h, acompanhando a abertura do festival e proporcionando uma trilha sonora para toda a experiência.

O grande destaque da programação é a cantora Luana Camarah, uma das vozes mais marcantes do rock nacional, com passagens por festivais como Rock in Rio e The Town. A artista sobe ao palco por volta das 17h30, encerrando o Festival Carnívoros com um show repleto de grandes clássicos do rock e muita energia.
Também fazem parte da programação a Banda Combo, La P* Madre, A Deffinir e Jeito Mania, garantindo uma programação musical diversificada ao longo de todo o evento.
Além da gastronomia e da música, o festival contará com espaço kids, oferecendo mais conforto para que toda a família possa aproveitar o dia.

Um ingresso que transforma vidas

Além de proporcionar uma experiência gastronômica diferenciada, o Festival Carnívoros tem um importante compromisso social. Todo o lucro obtido com a venda dos ingressos será destinado ao Projeto Only Way, iniciativa que atende gratuitamente 817 crianças, jovens e adultos da comunidade do Santa Teresa e região.

O projeto desenvolve dezenas de atividades nas áreas de esporte, cultura, educação, qualificação profissional e inclusão social. Entre elas estão aulas de judô, jiu-jítsu, aikidô, karatê, boxe, muay thai, balé, street dance, dança para a melhor idade, canto coral, Libras, violão, fotografia, reforço escolar, cursos profissionalizantes, mentorias financeiras e triagem odontológica, oferecendo oportunidades de desenvolvimento para centenas de famílias.

Ao participar do Festival Carnívoros, o visitante contribui diretamente para a continuidade dessas ações, transformando um dia de lazer em apoio a um projeto que promove cidadania, inclusão e novas oportunidades para a comunidade.

O Festival Carnívoros 2026 é realizado com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC) e conta com o apoio de patrocinadores e parceiros, entre eles o Bunkyo de Mogi das Cruzes. A iniciativa reforça o compromisso de promover uma experiência gastronômica de alto nível, aliando boa música, entretenimento e impacto social positivo para a comunidade.

Serviço
Festival Carnívoros 2026
Data: 1º de agosto de 2026 (sábado)
Horário: das 13h às 19h
Local: Bunkyo Centro Esportivo
Endereço: Avenida Japão, 5.919 – Porteira Preta – Mogi das Cruzes
Experiência: All Inclusive
Atrações musicais: Jeito Mania, La P* Madre, Banda Combo e Luana Camarah 
Espaço Kids
Ingressos e mais informações: https://festivalcarnivoros.com.br/
Todo o lucro do evento é destinado ao Projeto Only Way.

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