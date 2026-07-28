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Jornal Diário de Suzano - 28/07/2026
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Região

Secretário de Habitação de Poá reforça parceria em reunião com vice-governador Felicio Ramuth

Encontro no Palácio dos Bandeirantes teve como foco os desafios da habitação no município, a busca por novos investimentos e o fortalecimento das políticas públicas para garantir o direito à moradia

28 julho 2026 - 18h11Por De Poá
Secretário de Habitação de Poá reforça parceria em reunião com vice-governador Felicio RamuthSecretário de Habitação de Poá reforça parceria em reunião com vice-governador Felicio Ramuth - (Foto: Divulgação/Secom Poá)

O secretário de Habitação de Poá, Marcos Dias, cumpriu uma agenda institucional no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, onde se reuniu com o vice-governador do Estado de São Paulo, Felicio Ramuth. O encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo entre o Governo do Estado e o município, além de apresentar o cenário habitacional de Poá, discutir os principais desafios da área e buscar novas parcerias e investimentos para ampliar as políticas públicas voltadas à moradia. 

Durante a reunião, o secretário apresentou um panorama da habitação no município, destacando os avanços conquistados pela administração municipal, os desafios enfrentados e a importância de ampliar a cooperação entre Estado e município para viabilizar novos projetos habitacionais e garantir melhores condições de moradia à população.

Marcos Dias ressaltou que o diálogo institucional é um dos caminhos para fortalecer as ações voltadas ao desenvolvimento da cidade e ampliar as oportunidades para a população poaense. "Foi uma agenda muito importante para apresentarmos a realidade da habitação em Poá e reforçarmos a necessidade de investimentos que atendam às demandas da nossa população. O diálogo com o Governo do Estado é fundamental para construirmos soluções conjuntas e ampliarmos as políticas públicas de moradia. Seguiremos trabalhando com responsabilidade, dedicação e compromisso para conquistar novas oportunidades para a nossa cidade", destacou o secretário.

Conquista

O secretário também agradeceu a receptividade do vice-governador Felicio Ramuth e relembrou a conquista recente de 150 novas moradias populares para Poá por meio do Programa Casa Paulista, iniciativa do Governo do Estado voltada à ampliação do acesso à habitação para famílias de baixa renda. “Esse investimento anunciado em fevereiro é resultado de diálogo constante por parte da gestão do prefeito Saulo Souza e da articulação técnica entre o município e o governo estadual”, finalizou.

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