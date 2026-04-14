Ferraz inicia obras de centro poliesportivo no Parque São Francisco

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos dará início, nos próximos dias, às obras de construção de um novo centro poliesportivo na região do CDHU - no Parque São Francisco, ampliando os espaços públicos voltados ao lazer, esporte e convivência comunitária.

O projeto contempla a implantação de uma quadra society, vestiários, rampa de acessibilidade e playground, garantindo uma estrutura completa, moderna e inclusiva para atender crianças, jovens, adultos e idosos. A proposta é oferecer um ambiente adequado tanto para a prática esportiva quanto para o uso recreativo das famílias da região.

Além de incentivar hábitos saudáveis e a prática regular de atividades físicas, o novo espaço também contribuirá para o fortalecimento dos vínculos sociais, promovendo integração entre os moradores e ampliando as opções de lazer no bairro.

Outro destaque do projeto é a preocupação com a acessibilidade, com a implantação de rampa que assegura o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, reforçando o compromisso com a inclusão e o uso democrático dos espaços públicos.

A construção do centro poliesportivo também representa um importante investimento na valorização urbana da região, trazendo melhorias na infraestrutura local e contribuindo para o desenvolvimento social do entorno.

Com mais essa iniciativa, a administração municipal reafirma seu compromisso em investir em equipamentos públicos de qualidade, promovendo bem-estar, inclusão e mais qualidade de vida para a população de Ferraz de Vasconcelos.